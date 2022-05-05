Muharrem İnce: Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum

Sığınmacı karşıtı politika örgütleyen Ümit Özdağ'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi.

İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" dedi.

İnce ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'a yönelik "Sorosun çocuğu, hayvandan aşağı" sözlerine de tepki gösterdi.

"Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz"

İnce, "Zafer Partisi Genel Bşk. Ümit Özdağ’a katıldığım, katılmadığım birçok konu var. Aynı görüşte olmamak siyasi nezaketisizliğe bahane olamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sn. Özdağ’a yönelik seviyesiz, siyasetin nezaketini yok eden, bir Bakana yakışmayan sözlerini kınıyorum" dedi.