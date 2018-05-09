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Muharrem İnce üç 'sürpriz' isimle miting yapacak

Edirne'ye giden İnce, Demirtaş'la da görüşecek

09 Mayıs 2018 14:04

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin bugün (9 Mayıs 2018) Edirne'de yapacağı mitinge, adı adaylıkla anılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı, AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in de katılacağı öğrenildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İnce'nin burada, eski HDP Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceği ifade edildi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. 

Edirne mitinginin ardından Hakkâri'ye gidecek İnce'nin, cuma günü ise kendisinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de miting düzenleyeceği bildirildi. 

 

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