Muharrem İnce: Türkiye’nin geleceğini mahveden bugünün hâkimleri ve savcılardır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi. Yargıyla ilgili de konuşan İnce, "Türkiye’nin geleceğini mahveden bugünün hâkimleri ve savcılardır” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni atanan hâkim ve savcılara söylediği “Hiç kimsenin önünde eğilmeyin. Hiçbir çıkar grubuyla birlikte hareket etmeyin” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “İmamın ne dediğine değil, yaptığına bakmak lazım” diye karşılık verdi.

CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni kuran ve Genel Başkan seçilen Muharrem İnce, Fox Tv'de yayınlanan “Çalar Saat” programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

“Bu sistem, padişahlıktan daha kötüdür"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İnce, “Bu sistem, padişahlıktan daha kötüdür. Bir padişah kadı atayamazdı. Şeyhülislam atardı kadıyı. Kadının karşılığı bugün hakim, yargıç. Erdoğan kadı atıyor mu? Zaten kadı atıyor, hakim atadığı da tartışılır… Padişahın partisi var mıydı? Padişahın partisi de yoktu. Erdoğan'ın bir de partisi var. Padişahın sadrazamı vardı. Yani başbakanı vardı. Erdoğan'ın başbakanı da yok. O kadar kötü bir sistem ki; yargıçlar, milletvekilleri, bakanlar, valiler, her şey ona bağlı… Böyle bir sistemde başarı mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

"Her şeyi kendine bağlayan bir sistem Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde on binlerce imzanın beklediğini belirten İnce, “Yurtdışında büyükelçiliğe gidecek aşçıyla dahi ilgileniyor. Siz de olsanız, ben de olsam, başkası da olsa her şeyi kendine bağlayan bir sistem Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yargıç atama töreninin sarayda ne işi var?”

“Yargıç atama töreninin sarayda ne işi var?” diye soran İnce, şunları söyledi:

"Yok mu bu ülkenin yüksek yargısı? Gidersiniz orada bunları yaparsınız. Türk yargısını düzeltmeden geleceğe güvenle bakamaz. Türkiye'deki yargının hali içler acısıdır. Türkiye'de yargı dip yapmış durumdadır, yüzde 20'lere düşmüştür güven. Buradan barış, huzur, refah, zenginlik, umut çıkması mümkün değildir. Türkiye'nin önünün açılması, hâkimlere ve savcılara bağlıdır. Kendilerine gelmeleri lazım. İktidarın yalakası olmaktan, iktidarın sopası olmaktan çıkmaları lazım."

"Ekonomik geleceğimizi mahveden ekonomistler değil; yargıçlar, savcılardır"

Muharrem İnce, dün Erdoğan’ın yeni atanan hakim-savcılara söylediği "Hiç kimsenin önünde eğilmeyin. Hiçbir çıkar grubuyla birlikte hareket etmeyin” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “İmamın ne dediğine değil, yaptığına bakmak lazım” diye karşılık verdi.

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini ifade eden Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye'de akıl yok, bilim yok, zeka yok, ortak hiçbir şey yok. Hiç kimse Erdoğan'a itiraz edemiyor. Kendi başına kararlar veriyor, saçma sapan kararlar veriyor. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' gibi kendi iktisadi teorisi var. Buna dünyada inanan yok, güvenen yok. Türkiye güvenini yitirmiş, risklerle dolu bir ülke olmuş ve Türkiye'de hukuk yok olmuş. Böyle bir ortamda ekonominin canlanması mümkün değil. Hakimler, savcılar şunu bilmelidir: Geleceğimizi onlar mahvediyor. Ekonomik geleceğimizi mahveden ekonomistler değil; yargıçlar, savcılardır."