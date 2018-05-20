Muharrem İnce: Suriye ile ilgili politikamız net

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce seçilmesi durumunda Suriye ile ilgili politikalarının net olacağını söyledi.

Osmaniye'de düzenlenen mitingde konuşan İnce, "Suriyeliler için harcanan 40 milyar dolar ile 2 milyon konut yapardık. O kadar para harcadık ama bir büyükelçimiz bile yok Suriye'de" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Partim beni yalnız bırakmadı. CHP dimdik arkama. Ama ben sadece CHP seçmeninin değil, herkesin oyunu istiyorum.

"Sınav sorularını da milletin oyunu da çaldırmayacağız."

"Gelirken biraz saman tozu yuttum. İyi de oldu. Çocukluğumu hatırladım. Kaşındırıyor biraz ama idare edeceğiz akşama kadar."

"Ziraat Bankası'nın medyayala ne işi var. Ziraat Bankası Osmaniye'deki çiftçiye vermiyor, medya patronuna veriyor."

"1 milyar lira çiftçiye verilseydi, 100 bin çiftçiye 45 biner lira kredi verilebilirdi"

"Talimatla ekonomi yönetilmez. Talimatla ekonomi yönetilirse yabancı sermaye gelmez. Yerli sermaye bile kaçar gider. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırarak ekonomi yönetilmez. Devlet böyle yönetilmez."

"Tüm sorunlarınızı biliyorum. Kredi kartlarınızı ödeyemiyorsunuz. Traktörünüze mazot koyamıyorsunuz. Ekibim hazır. Tüm sorunları çözeceğiz."

- "3B ile sorunları çözeceğiz. Eğitim dip yaptı. 10 yılda 5 bakan değişti. Biz böyle yapmayacağız. Uzlaşacağız, barışacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız. Sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle.' Uzlaştıktan sonra yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Uzlaşacağız."

" Benim en büyük projem huzur. Huzur gelecek memlekete."

"Büyüyeceğiz."

"İmamın, rektörün, hakimin cübbesinde düğme var mı? Hakimin cübbelerini son zamanda çıt çıtlı yaptılar. O düğmeleri sökeceğiz. Bağımsız bir yargı kuracağız. Sonra ekonomik kurulların başında yetkin isimleri getireceğiz. Bizim dünya görüşünü paylaşmöası gerekmez. İşi biliyorsa onu getireceğiz."

"Şeffaf denetlenebilir bir düzen kuracağız. Denetlenmekten korkmayacağız. Çünkü yolxulzuk yapmatacağız."

"Türkiye'nin potansiyeli bir kenarda atıl bekliyor. Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne denizcilik gelişmiş ne balıkçılık."

"İnsan gücü de sanayi de atıl. Türkiye'nin turizm potansiyeli, bereketli, güneş ve rüzgar enerjisi atıl. Biz bunu benim cumhurbaşkanlığımda harekete geçireceğiz."

"Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız. Dünyadaki yeni meslekleri anlatacağız onlara. Standart meslekler değil, dünyada 4 yıl sonra 16 yeni meslek türeyecek. Geleceği okumaya çalışacağız."

"Türkiye 155 milyar dolarlık ihracat, 250 milyar dolarlık ithalat yapıyor. 55 milyar dolar cari açık. Bu döngüyü kıracağız."

"Kağıt üstünde bir zanginlik değil, hesaplama yöntemleri ile yaşanan bir zenginlik değil gerçek bir zenginlik yaratacağız."

"Türkiye'yi akıl ve bilimle yöneteceğiz."

"Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, iç politika malzemesi olarak yönetmeceğiz."

"Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak."

"Suriye ile ilgili pğolitikamız net. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor, Suriye'de büyükelçiliğimiz yok. ABD'nin Türkiye'de büyükelçisi yok. Böyle olmaz. Barışacağız. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Bununla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık."

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışıdan yaşayan herkesin katılacağı bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bunu sağlayacağız."

- "Bizim derdimiz savcaş değil, barıştırmak.Yazık oluyor bu ülkeye."

- "Gençlere her yıl 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu ödeyeceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Yurt sorunu kalmaycak. Tarikat yurtlarına mahkum kalmayacaksınızç"

- "Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 lira olacak."

"Bizim yönetimimizde oyun oynanırken kural değişmeyecek. Çocukların sınavına 9 ay kala değişiklik yapmaya başladılar, üzerine başka değişiklikler daha yaptılar. 24 Haziran'a sınava girecektiniz, kabine gireceksiniz şimdi. Bu yapılan laubali olduklarını gösteriyor. Şmdi sıra sizde. O sandığa girince bunları paketleyeceksiniz."