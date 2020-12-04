Muharrem İnce: Suikast iddiaları ulu orta konuşulmaz

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği haberlerine ilişkin olarak, "Ben devletin ciddiyetine hep inandım” dedi. İnce, "Suikast iddiaları ulu orta konuşulmaz" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan İnce,“Yeni parti kurma eğilimi ağır bastığına göre CHP’den umudunuz kalmadı mı?” sorusuna, “Evet” yanıtını verdi.

İnce, “CHP’nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz” diye konuştu.

İnce, “Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında bir ilde emniyet müdürü otobüsüme geldi. Suikast ihbarı olduğunu, mitingi iptal etmemiz gerektiğini söyledi. Ben de iptal etmeyeceğimi söyledim. ‘Senin görevinin beni korumak’ dedim. En kısa yaptığım miting odur. 21 dakikadır. Bu tür şeyler ortalıkta konuşulmaz. Ortada bir devlet vardır. Devlet muhalifini de korumaya mecburdur.” ifadesini kullandı.

İnce kuracağı partinin ismi ve logo üzerindeki çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kurucular kurulu toplantısını ertelediklerini söyledi.