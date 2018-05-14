Muharrem İnce: Sözleşmeli öğretmenliği bitireceğiz, mezun olana 2 yıl daha kredi vereceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda üniversite öğrencilerine okulları bitse daha 2 yıl daha kredi ödeyeceğini söyledi. İnce öğrencilerin müzelere ücretsiz gireceğini vaat etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde konuştu. İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Ton başına buğdayımız 940 liraydı, şimdi 1050 lira. Geçen sene mayısta sattığınız buğdayın dolar üzerinden değeri 262 dolardı. Tonu. Bugün 243 dolar. Yani daha da fakirsiniz. Dolar bazındaki düşüşü hepinizin bilmesi lazım. Geçen sene mayısta mazot 4.5 liraydı, bu sene 5.73 oldu. Buğday, geçen seneden bu yana Türk Lirası üzerinden yüzde 11 artmış.

Borç içinde yaşıyoruz borç. 16 senedir aynı doktora gidiyorsun, doktor seni iyileştiremediği halde aynı doktora gidersen kalp krizinden ölürsün. Doktoru değiştireceksin doktoru. Ekonomiyi iyileştirdik diyorlar. 53 milyar dolar cari açık var, işsizlik gençlerde yüzde 20'lerde. Eskiden 4 parmak yapıyordu, şimdi dolar 4'ü geçti. Bir parmak daha eklemesi gerekiyor. Ki bu 4,5,6 diye devam edecek. Buradan kurtulmak gerekiyor. Vallahi Ereğli fena.

"Cumhuriyet kredi alacaksınız"

Cumhuriyet kredisi alacaksınız gençler, 500 lira. Aldığınız krediler okul bitince kesiliyor dimi. Kesmeyeceğiz. Çocuk iş bulana kadar bitirdiğine pişman oluyor. Üniversiteyi bitirse de iki yıl, kredisini ödemeye devam edeceğiz. Şimdi bütün öğrencilere sesleniyorum, lisedekiler dahil. Öğrenci kimliğini gösteren her çocuk bütün müzelere ücretsiz girecek.

"Tecrübe var, diploma var"

Tecrübe var, diploma da var, nazar değmesin, kıskananlar çatlamasın. "Maşallah" de. Önümüzdeki günlerde bunu anlatacağız. Cumhurbaşkanı olur olmaz sözleşmeli öğretmenliği, o performansı falan kaldıracağız. Size çocuklarınızla ilgili vaatlerim var benim. Onları geleceğe hazırlayan bir fizik öğretmeni.

Bir büyük mücadeleyi hep birlike verelim. Gençler ve kadınlar, siz bu işin bir yerinden tutarsanız bu işi başarabiliriz sahiden.

Bütün bunları 16 yıldır denenen bir kişi başaramaz. Bizim yeni bir doktora ihtiyacımız var. Sıkıldık mı? Dediklerimizi tekrar eder misiniz?

Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, memleketi kurtarır. Helal olsun Ereğli.

