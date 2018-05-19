Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı: Kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 19 Mayıs'ta Samsun'da açıkladığı seçim manifestosunda, "Cumhuriyetimizin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarımız, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacaktır." ifadesini kullandı.

İnce, bu beş ana politikayı "hukuk, eğitim, demokrasi, ekonomi ve dış politika" olarak tanımladı ve "projemizin çatısını 'kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim' oluşturacaktır." dedi.

Muharrem İnce'nin, beş başlık üzerinde şekillenen seçim manifestosu başlıca şu maddelerden oluşuyor:

Muharrem İnce ayrıca çevre, tarım, kültür sanat ve turizm başlıklarında da seçim vaatlerini açıkladı.

Çevre konusunda, "Ekoloji- Ekonomi dengesini gözeten, çevreye saygılı bir sanayi kurulacaktır." diyen İnce, turizm başlığında ise gelirlerin 60 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

İnce tarım başlığında ise "çiftçiye mazot 3 TL' den verilecektir." ifadesini kullandı, "GAP Projesi tamamlanacaktır." dedi.