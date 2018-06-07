Muharrem İnce: Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Senin neren yerli" diye seslenerek, "Ayranın bile yerli değil. Sen otomobilin kaportasına talipsin ben beynine. Diploman olmadığı için anlamıyorsun bu işlerden" dedi.

Erdoğan'ın kendisine iftira attığını söyleyen İnce, "Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım. Ben iş dedikçe iftiralara başladılar" ifadesini kullandı.

"Demirtaş'ı bırak seni bile ziyaret ettim ben" diyen İnce, "Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. AK Partili kardeşlerim siz de yoruldunuz millet de yoruldu. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları" diye konuştu.

Kütahya'da konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- Benim derdim gençler, seninle kavga etmeyeceğim. Derdim gençlere iş bulmak, iş. O meydanlara gelip utanmadan Muharrem İnce imam hatipleri yıkacakmış diyor. Dürüst ol dürüst.

- Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım ben. O sarayı gençlere vereceğim, orayı bilim merkezi yapacağım. Ben iş dedikçe iftiralara başladılar.

Samsun'da sahnede bisiklete bindim, Uşak'ta traktöre bindim, Aydın'da zeybek oynadım. Sahnede bisiklete biniyorum, almışlar onu caminin içine yerleştirmişler. Caminin içinde bisiklete biniyormuşum. Ahlaksızları, namussuzları görüyor musunuz? Bunlar mı Müslüman?

- Ey Müslümanlar, Türkiye'de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Şaşırdı bunlar. Bunlar zavallı.

- Geçtiğimiz günlerde bir paşa, Erdoğan beni eleştirirken alkışlıyor. Ben de dedim ki, paşa sen bu işlere karışma. Cumhurbaşkanı olduğumda senin apoletlerini sökeceğim dedim. Emekliye sevk edeceğim. Erdoğan meğer paşaymış, ben onu kantin asteğmeni zannediyordum. Diplomasız paşa olmuş.

- Demirtaş'ı bırak seni bile ziyaret ettim ben. Bu yorgun adamdan memlekete çözüm beklemeyin. AK Partili kardeşlerim siz de yoruldunuz millet de yoruldu. Gelin bir taze kan çözsün bu sorunları.

Bir saray yaptırdı 2 milyar dolar harcadı. Bir tane yazlık saray yaptırıyor şimdi Marmaris'te. 300 odalı. Söz veriyorum, cumhurbaşkanı seçildiğimde Marmaris'teki yazlık sarayı engelli vatandaşlarımıza vereceğim. Sırayla aileleriyle birlikte engelliler birer hafta orada tatil yapacak.

- Erdoğan ile farkım bu benim. Hangi televizyonu açarsanız karşısınızda beni görmeyeceksiniz. Televizyona yandaş gazetecilerle çıkmayacağım, gençlerle çıkacağım. Meydanlarda insanları azarlamak yok. Çöp demek yok. Meydanlarda huzur gelecek.