Muharrem İnce: Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet

Saat 08.00 itibariyle Türkiye'deki seçmenler Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oykullanmaya başladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı fotoğrafını, "Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet. Haydi hepimize kolay gelsin. Geleceğimizi geri alacağız" notuyla paylaştı.

İnce ilerleyen saatlerde yaptığı başka bir paylaşımda "Oyunu kullanmayan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve herkesi saat 17.00’de oy kullandıkları okullara çağırıyorum" dedi.

CHP'den yapılan açıklamada, İnce'nn ailesi ile birlikte, saat 10.30'da memleketi Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu’nda 1118 nolu sandıkta oy kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

İnce, gerçekleştirdiği mitinglerinde halkı sandıklara sahip çıkamaya çağırmış, " Sandık başlarından ayrılmayın. Sonra seçim kurullarının önüne gelin. Ben Pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'da YSK'nın önünde bir sandalyede oturup bekleyeceğim" demişti. İnce, 24 Haizran sabahı sosyal emdya adresinden yaptığı paylaşımda çağrısını yineleyerek, "Sandıklar ve ilçe seçim kurulları size, Yüksek Seçim Kurulu bize emanet" dedi.