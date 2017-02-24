Muharrem İnce, referandum için sahaya indi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmalarına İstanbul Avcılar’da bir miting düzenleyerek başladı.

Anayasa değişikliğine neden ‘hayır' denilmesi gerektiğini anlattığı Avcılar mitinginde yaptığı konuşmasına miting alanının yeri ve büyüklüğüyle ilgili Avcılar Emniyeti’yle gerginlik yaşandığını belirterek başlayan İnce ”Tayyip Erdoğan bu ülkenin helikopteriyle otobüsüyle gezecek, sen bana burada miting yapamazsın diyeceksin, yapıyorum ne diyeceksen de!” dedi.

Muharrem İnce, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eşinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasına yönelik ise ”Başımız ne zaman sıkışsa kardeş Azerbaycan yardımımıza koşuyor. Karısını Cumhurbaşkan yardımcısı yapan Azerbaycan’a bakın. Azerbaycan’a bize geleceğimizi gösterdiği için kocaman bir alkış gönderelim” dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin, yönetilemediğini ifade ederek, şöyle dedi:

“Bunun birkaç sebebi var. Teğeti bilmeyen bir cumhurbaşkanı, açıyı bilmeyen bir başbakan var. 180 derece ile 360 dereceyi ayırt edemeyen bir profesörümüz var. Dünyada ilk ve tek profesör bu. Bu kadar cehaletin olduğu bir yerde duran bir adamı bile tutukladılar, patlayan adamı tutuklamadılar. Duran adamı geçmişte tutukladılar biliyorsunuz. Ama canlı bombaları eylem yapmadan tutuklayamayız diyor. Duran adamı tutuklayıp, patlayan adamı tutuklayamayacak kadar beceriksiz ve cahil bunlar."

Anayasa değişiklik teklifinde 550 milletvekilinin 600 olmasına da değinen İnce, “300 milyonluk ABD’de 435 milletvekili var. 80 milyonluk Türkiye’ye 500 yetmiyor 600 yapıyoruz. Başka bir devlet olan Rusya’nın nüfusu 150 milyon. Rusya’da milletvekili sayısı 450. 150 milyon nüfuslu Rusya’da 450 milletvekili varken, 80 milyonluk Türkiye’de 550 kişi yetmiyormuş 600 yapacakmışız. Acaba bu 550’yi 600 yapmaları ‘evet’ diyen bir partiye rüşvet olabilir mi?” dedi.

CHP’li Muharrem İnce tek adamlık sistem için de, “Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz” dedi.

İnce, ”1924 yılında anayasa yapılırken Saruhan mebusu ve Dersim mebusu kürsüye çıkıyor. Orada milletvekilleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i fesih yetkisi vermek istiyorlar. Bu iki vekil kürsüye çıkıyorlar ve diyorlar ki; 'Gazi, Mustafa Kemal Paşa bizim canımızızdır onu çok severiz. Bizim milletimiz de onu çok sever. Ancak biz çoluk çocuğumuzun geleceğini Gazi Paşa dahi olsa kimseye veremeyiz.' Atatürk’e verilmeyen bu yetkiyi kimseye veremeyiz” ifadelerini kullandı.