Muharrem İnce: Ramazan ayında gece 01:30'da mitinglerimiz olacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 1.Meclis önünde yaptığı konuşmada, " 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Ramazan ayında gece 01:30'da mitinglerimiz olacak.

İlhamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldıklarını belirten İnce, "Sokaklarda kavga etmeden, tezek mezek demeden, iki ayyaş demeden Türkünü, Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim" ifadesini kullandı.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O bu milleti nasıl bir araya getirdiyse, Türkünü Kürdünü, Alevisini, Sünnisini nasıl bir araya getirdiyse, bir fizik öğretmeni olarak, onların bir fiziksel abisi olarak bu milleti bir araya getirmeye geldim. Sokaklarda kavga etmeden, tezek mezek demeden, iki ayyaş demeden... Gençlere sesleniyorum. Öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim, unutmayınız. Geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben bu milletin evlatlarına mekanik anlattım, elektrik anlattım, atom fiziği anlattım. Şimdi Allah'ın izni, milletin isteğiyle ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım iş, aş bulacağım aş.

Mutfakta et mi pişer, dert mi pişer, tencerede aş mı kaynar, taş kaynar, bunu bilen baş tacı kadınlarımız. Çocuklarına harçlık veremeyen analar, gençler ve kadınlar. Sizinle beraber kazanacağız bunu, beraber. Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Ramazan ayında gece 1,5'ta mitinglerimiz olacak.

Sloganımız belli. Mazaret yok, marifet var. Değerli kardeşlerim, benim ustam, çoğumuzun ustası, önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret edeceğim, onun hayır duasını aldıktan sonra Yalova'ya babamın mezarına gideceğim. Oradan da anamın elini öpüp Yalova'da ilk mitingle başlatıyorum. Yaşasın özgürlük. Hep birlikte, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Helal olsun size. Sağ olun, var olun, elinize sağlık. Aç İzmir Marşı'nı."