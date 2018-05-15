Muharrem İnce: Polislere angarya değil, mesai vereceğiz; passoligi kaldıracağız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray mitinginde vaatlerini anlattı. İnce, "Bir passolig olayı var. Futbol bile öçgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız" dedi. Öte yandan polislere angarya iş verildiğini ifade eden İnce, "Mesai alacaklar. Polisler sendikalı olacak" diye konuştu.

İsrail'in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlileri de anan İnce, vatandaşları zulme karşı birlik olmaya çağırdı. İnce, "Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail insanlara zulmediyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır" diye konuştu.

İnce'nnin Aksaray'daki mitingde yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Hepimiz katledilen Mülümanlar için Fatiha okulayım. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail insanlara zulmediyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görevdeki Cumhurbaşkanına her konuda yardımcı olmaya hazırım.

"Passoligi kaldıracağım"

Bu ülkenin gençlerine tasarımı teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patent almalarını istiyorum. Ülkemi ayağa kaldırmasını istiyorum gençlerden. Özgür ortamda tasarım yapılabilir. Sen Wikipedia'yı bile kapattın. Cumhurbaşkanını eleştirmek özgür olacak. Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız.

"Polise mesai vereceğiz"

Benim Cumhurbaşkanlığında polislere angarya verilmeyecek. Mesai alacaklar. Polisler sendikalı olacak.

"Çiftçiye, kadına para bulacağım"

Sen Suriyelilere nasıl para bulduysan, bende kadınlarımıza, çiftçilerimize öyle para bulacağım. Bir saray var. O sarayın parasıyla 400 bin kişinin koca bir şehir kurulabilirdi. Saraya, Suriyeliye para bulabiliyorsun. Çiftçiye bulamıyorsun.

"Erdoğan milleti bölüyor"

Erdoğan'ı emeklilik dönemine gönderelim hep birlikte, memeleketimizin dörtbir yanı sorunlarla dolu. Türkü, Kürdü, Alevisi, Şafisi kim varsa 81 milyon hep beraber olmalıyız. Bakın bu Erdoğan milleti bölüyor parçalıyor. Şehitlerimizi bile böldü. 15 Temmuz Şehitleri yakınları başka, Kıbrıs şepitleri yakınları bayşka para alıyor. Bundan kurtulayım. Bundan bize hayır gelmez.

"Dört yanımız sorunalrla çevrili"

Bu ülkenin insanlarını mutlu kılmak istiyoruz. Kamyoncular kazık bir kazık iki belgeleri varya onların hepsini halledeceğiz. Merak etmeyin. Bu ülkenin üç bubuk tarafı denizlerle çevrili, dört yanı ise sorunlarla.