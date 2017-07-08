T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce: Pasif kalmaya razıyım, yeter ki partim aktif olsun; bugün Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum

"Yarın yanlış bulduğum işlerde muhalefet etme hakkım saklıdır"

08 Temmuz 2017 11:26

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın kendisine yönelttiği “Kılıçdaroğlu’nun pasif tutumuna bindirerek ilerliyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yürüyünce. Kendisi azıcık pasif kaldı" eleştirisine yanıt verdi. "Ben pasif kalmaya razıyım. Yeter ki partim aktif olsun" diyen İnce, "Ayrıca yürüyüşü destekledim ve katılıyorum da" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın yazısında, Muharrem İnce'nin açıklamalarına yer verdiği bölüm şöyle:

Muharrem İnce der ki...

“Adalet Yürüyüşü’nün fena halde hırpaladıkları” listesinde yer vermiştim Muharrem İnce’ye...

Dediğim şuydu:

“Kılıçdaroğlu’nun pasif tutumuna bindirerek ilerliyordu. Fakat Kılıçdaroğlu yürüyünce... Kendisi azıcık pasif kaldı.”

*

Muharrem İnce benim bu yaklaşımıma şu cevabı verdi:

*

- Ben pasif kalmaya razıyım. Yeter ki partim aktif olsun.

- Ayrıca yürüyüşü destekledim ve katılıyorum da.

- Yaşamını bir partiye adamış bizim gibiler için bu bir mutluluktur.

- Yarın yanlış bulduğum işlerde muhalefet etme hakkım saklıdır.

- Bugün Sayın Genel Başkanı, sonuna kadar destekliyorum.

 

ETİKETLER

Muharrem İnceAhmet HakanKemal Kılıçdaroğlumuhalefet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24