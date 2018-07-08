Muharrem İnce, ODTÜ ziyaretini erteledi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartlar nedeniyle gözaltına alınan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için ODTÜ Mezunlar Derneği’ne yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu. İnce, Twitter'da, Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür'ün alınması ve diğer gelişmeler nedeniyle ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini yazdı.

İnce'nin Twitter paylaşımı şöyle:

"Bugün saat 17.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği’nde ODTÜ’lü öğrencilerle buluşma etkinliğimiz ÖTK Başkanının gözaltına alınması ve diğer gelişmeler nedeniyle İleri bir tarihe ERTELENMİŞTİR."