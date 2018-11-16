"Muharrem İnce o görevi çok ama çok istiyor"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını "Çok ama çok istediğini" söyledi.

Yılman, İnce'nin "Gereksiz yere ipe un serdiğini" kaydederek şunları söyledi:

"Muharrem İnce 24 Haziran sonrası, 'Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını düşünmüyorum' demiş olsa da şu anda bu görevi çok ama çok istediğini biliyorum.

Sormayın sakın bana 'Nerden biliyorsun bunu' falan diye…

Biliyorum işte.

İstiyor İstanbul’u. Hem de çok istiyor ama önceden ettiği o iddialı sözleri çiğ çiğ yediği düşünülmesin diye, 'Önseçim olursa adayım' filan deyip gereksiz bir biçimde ipe un seriyor."

Yılman'ın "Muharrem İnce taktiği: 'İstemem, yan cebime koy!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamı için tıklayın