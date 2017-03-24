Muharrem İnce: Millete 'saf' diyor; ey Cumhurbaşkanı sen de fazla uyanıksın be!

CHP milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının 2’inci döneminde seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa daha aday olabileceğini belirterek, “Bu ne demek, bu fesih demektir. Millete saf diyor ya, ey Cumhurbaşkanı sen de fazla uyanıksın be” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Mersin’in Silifke ilçesinde miting yaptı. Anayasa değişlik teklifindeki 18 maddeyi 50 defa okuduğu söyleyen İnce, teklifte dış politikadan, ekonomiden, “terör”den, limondan, emeklilerden bahsedilmediğini belirtti.

‘Bu adama bayılıyorum ya’

DHA’da yer alan habere göre, referandumda “evet” çıkması halinde “terör bitecek, demokrasi rayına oturacak, ekonomi düzelecek” denildiğini hatırlatan İnce, “Bunlar hiçbirinde yazmıyor. Dün Binali Yıldırım yine bir şey söylemiş. Bu adama bayılıyorum. Ne demiş? ‘Türkiye 15 senedir teröristlere yol geçen hanı oldu, şimdi ‘evet’ diyerek bunu düzelteceğiz’ diyor. Bu 15 senedir dedem mi yönetiyordu Türkiye’yi? Sen yönetmiyor muydun Türkiye’yi?” diye konuştu.

AKP’nin teklifinin ikinci maddesini anlatamayacağını savunan Muharrem İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Akşam bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı açıklıyor, Almanya’dan şuradan buradan örnekler veriyor. 3 örnekte ben vereyim. 600 değil, 650’ye göre düşünün. ABD’nin nüfusu 300 milyon, milletvekili sayısı 535. Rusya’nın nüfusu 150 milyon milletvekili sayısı 450, Hindistan nüfusu 1 milyar 250 milyon, milletvekili sayısı ise 500 kusur. Türkiye 80 milyon, Türkiye’ye 300 milletvekili yeter de artar bile. Nereden çıktı 650? Eğer evet derseniz 400 trilyon lirayı fazladan milletvekillerine vereceksiniz. Ben 15 yıldır milletvekiliyim. Gariban bir kamyon şoförünün oğluyum. Ben bu fakir milletin 400 trilyonunu milletvekillerine vermeyeceğim. Onun için de hayır diyorum.”

‘Ey Amerika haddini bil’

ABD’nin Türkiye’den yapılacak uçak seferlerinde diz üstü bilgisayar ve tabletlere getirdiği yasağa da değinen İnce şunları söyledi:

“Bu uygulamayla bilgisayarları elinize alıp ABD’ye gidemezsin. Eğer bilgisayarınızla bindiğinizde indiğiniz an sizi geri gönderiyorlar. Ortadoğu ülkelerine hangi muameleyi yapıyorlarsa Türkiye’ye de o muamele yapılıyor. Silifke’den sesleniyorum, ‘Ey Amerika sen haddini bil haddini’. Ben bunu diyorum. Acaba ‘Ey Hollanda, ey CHP’ diyen, ey Amerika diyebilir mi?”