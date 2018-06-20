Muharrem İnce: Manşetlere direne direne geliyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendi mitingi yayınlanmasın diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı saate miting koyduğunu belirterek, "Erdoğan, benim miting saatimi bekliyor, benim mitingimi yayınlamamasınlar diye. Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. Manşetlere direne direne gelen ben, saraylı Erdoğan devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek" dedi.

Mersin'de konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- Harikasın Mersin, bir deneyimli siyasetçi diyor ki meydanlar dolu olabilir ama çatılar doluysa kazandım demektir. Bir değişimin karşısına çıkan mutlaka yok olur. Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa. Oldu bu iş.

- 104. mitingimiz bu, yarın İzmir'deyiz. Ertesi gün Ankara'da, son olarakta İstanbul'da bitiriyoruz. Kanallara sesleniyorum, ben yayındayken yayınımı kestiler, Yıldırım aday değilken, yayına verdiniz. Erdoğan benim miting saatimi bekliyor yapmak için, benim mitingimi yayınlamamasınlar diye. Aynı numarayı İstanbul Ankara İzmir'de yaparlarsa miting alanından kanallara gideceğiz. Manşetlere direne direne gelen ben, saraylı Erdoğan devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben. Bu seçim saraylılarla milletin evladı arasında geçecek.

48 gündür iş diyorum aş diyorum, bereketli topraklar diyorum, nitelikli eğitim diyorum, kuantum diyorum uzay madenciliği diyorum, enerji savaşları var diyorum.

- Eğitim sistemini rezil ettiler, sınav açıklama tarihini niye ertelediler? Veliler ağlayacak da ondan.

- Dış politikada kavga etmediğimiz kimse kalmadı. 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye aldık, kişisel kavgası yüzünden.

- Bu seçim önceki seçimlerden farkı olacak, bu seçimin kaybedeni olmayacak. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AKP'li kardeşlerim de kazzanacak. Türkiye'ye güven gelecek, dolar gelecek, faiz düşecek

- Geçen gün diyor ki sen Muharrem İnce Niğde'ye gittin niye Ömer Halisdemir'in mezarına uğramadın? Fatiha okumasını biliyor musun diyor, Erdoğan senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş FETÖ'cüler seni kandırıyor,. İki dakika delikanlı ol ayıp oluyorsun. Senin derdin ayet değil, Kuran'ı Kerim olsa bakara makara diyen adamı partiden atardın.