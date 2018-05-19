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Spor

Muharrem İnce manifestosunu açıkladı: Passolig uygulaması kaldırılacaktır

"Spor yönetiminin özerkliği yeniden tesis edilecektir"

19 Mayıs 2018 20:10

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıkladı. Sporla ilgili düzenlemelerden de bahseden İnce, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Passolig uygulamasını kaldıracağını ifade etti.

İşte Muharrem İnce'nin manifestosunun sporla ilgili kısmı:

"Sporun siyasallaşması engellenecektir. Spor yönetiminin özerkliği yeniden tesis edilecektir. Başta atletizm olmak üzere bütün spor dalları özendirilecektir. Spor altyapısı güçlendirilip çağın gereklerine uygun hale getirilecektir. Üstün yetenekli gençler için özel yetiştirme projeleri geliştirilecektir. Passolig uygulaması kaldırılacaktır."

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