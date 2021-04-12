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Muharrem İnce Koronavirüs'e yakalandı

12 Nisan 2021 00:40

CHP'den ayrılarak "Memleket Hareketi"ni kuran ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen Muharrem İnce Koronavirüs'e yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: 

"Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum”

İnce, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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