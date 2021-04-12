CHP'den ayrılarak "Memleket Hareketi"ni kuran ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen Muharrem İnce Koronavirüs'e yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum”
İnce, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.