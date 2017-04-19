Muharrem İnce: Kimse kazandığımız seçimi yok sayıp, boyun eğmemizi bekleyemez!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan’da yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy ve zarf kararı yüzünden tartışılan referandum sonuçlarına ilişkin olarak “Kimse bizden haklı olduğumuz ve kazandığımız bir seçimi yok sayıp, oldubittiye boyun eğmemizi bekleyemez” dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan gecesi söylediği “Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözlerini de sert bir dille eleştirerek bu sözün “oynanan oyunu her türlü yönüyle ortaya çıkardığını” ifade etti.

İnce'nin Twitter hesabında paylaştığı mesajlar şöyle:

Oy verme ve sayım işlemi devam ederken YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarflara ilişkin aldığı karar hukuksuzdur, tam kanunsuzluktur.

Kanunun açık emrine rağmen mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayılması sonuçları bakımında kurulmak istenen rejimin somut örneğidir

YSK'nın bu kararı Türkiye’de seçimlerin bir daha adil biçimde yapılamayacağının kanıtıdır.

Tam hukuksuzluğun hukuk sayılabileceği örneği muz cumhuriyetlerinde dahi zor rastlanacak bir durumdur…

YSK’nın kararı hiçbir koşulda kabul edilemez. Bu karara örnek verilen kararlar ise oy verme ve sayım esnasında alınmadığı için farklıdır.

Çünkü kanunun ilgili maddesi okuma yazması olan ama iradesi ipotek altına alınmamış her insanın anlayabileceği kadar açıktır.

Kanun maddesi tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıkken dünyanın hiçbir yerinde yargıç cübbesi giyen birine böyle bir karar aldırılamaz!

Yaşanan bu süreçlerin mimarının “atı alan Üsküdar’ı geçmiştir” gibi bir söylemde bulunması, oynanan oyunu her yönüyle ortaya çıkarmıştır.

16 Nisan’da gerçekleşen sözde anayasa değişikliği adı altında milletin hayır iradesine darbedir.

Milletimiz darbelere nasıl cevap verileceğini gayet iyi bilmektedir.

Bundan sonra yapılması gereken demokrasi mücadelesine sımsıkı sarılmak ve bu darbeyi savuşturana kadar kesintisiz mücadele etmektir.

Kimse bizden haklı olduğumuz ve kazandığımız bir seçimi yok sayıp, oldubittiye boyun eğmemizi bekleyemez.

Gerçek ortadadır…Halkımızın iradesi sandıkta bu anayasayı reddetmiştir. Bizde yapılanları reddediyoruz.