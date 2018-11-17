Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun o teklifine 'Evet' demem

CHP'nin İstanbul için adayı olacağı konuşulan Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası "Ön seçimsiz adayımız ol" teklifine "Evet" demeyeceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na talip olup olmayacağına yönelik olarak İnce'ye bir soru yöneltti.

"Kemal Kılıçdaroğlu size 'Muharrem Bey! Boş verin üyelerin önüne sandık koymayı falan... Siz bizim İstanbul adayımız olun. Biz sizi aday yapalım... Sandığa mandığa gerek kalmasın' dese... Yanıtınız ne olur? Kabul edip 'Evet' der misiniz?" diye soran Hakan, İnce'nin şu yanıtını paylaştı:

"Asla 'Evet' demem... Parti üyelerimizin önüne sandık konması ve bütün aday adaylarının o sandıkta yarışa katılması benim önşartımdır. Çünkü ancak bu şekilde örgütlerimizin olaya sahip çıkmalarını sağlayabiliriz ve kazanabiliriz. Atamayla olmaz. Sandık şart!"