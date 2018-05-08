Muharrem İnce, “Kibir kulelerini garibanlar yıkacak” dedi; Karamollaoğlu ile fotoğrafını paylaştı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter’daki paylaşımında, “Kibir kulelerini garibanlar yıkacak” ifadelerini kullandı. İnce, bunun hemen sonrasında da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Dün, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelen Karamollaoğlu ve İnce, yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Karamollaoğlu, “Bu seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi icap ettiği kanaatindeyiz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz” derken; İnce de “Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izni ile” diye konuşmuştu.

Saadet Partisi lideri, ziyaret sonrasında İnce ile birlikte çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve “İnce düşüncelerinden dolayı Sayın İnce’ye ve arkadaşlarına teşekkür ederim” yorumunda bulundu. İnce de, Twitter hesabından yaptığı “Kibir kulelerini garibanlar yıkacak!” paylaşımı sonrasında Karamollaoğlu’nun hesabında yer verdiği fotoğrafları retweet’ledi.