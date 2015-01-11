Muharrem İnce: İmam Hatip'e gitseydim, Erdoğan'ın yerinde ben olabilirdim

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Almanya'nın Münih kentinde 'Üç beş kişi' adlı bir sivil inisiyatifin düzenlediği 'Halk Meydanı' etkinliğinde konuk oldu. İnce, burada yaptığı konuşmada, "Recep Tayip Erdoğan genç milletvekillerini komisyondaki oylamadan önce, o kaçak sarayda topluyor. Onlara talimat veriyor" diye konuştu. Çocukluğunda Kuran kursuna gittiğini anlatan İnce, "Beni dedem o gün imam hatipe yazdırsaydı, Tayyip Erdoğan'ın yerine bugün belki ben olabilirdim" dedi.

Ahmet İncel'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, 'Hotel zur Post' adlı otelin toplantı salonunda gerçekleşen ve yoğun ilgi gören etkinliğin açılışını inisiyatifin sözcüsü Levent Ekiz yaptı. Ekiz, konuşmasında birlik çağrısı yaparken; Türkiye'deki son gelişmeleri anlatan Muharrem İnce, konuşmasının büyük bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuştu.

Komisyonun 17 Aralık operasyonlarıyla ilgili tapeler ve diğer delilleri yok etme yetkisi olmadığını söyleyen İnce şunları kaydetti:

"Niye bir an önce bu tapeleri yok etmek istiyorlar? Bu bir suçluluk telaşıdır. Başbakan'ın oğluyla konuşmaları var. Oğlum diyor sıfırladın mı? diyor. Yedi dakikada zor anlatıyor derdini. Adamın ömrünü yedi o oğlu. Bunların abdestlerinden şüpheleri var. Hani bir fıtrat meselesidir gidiyor. Bu işin fıtratında var diyor. Hırsızlığın fıtratında da yakalanmak vardır. Bunu unutmayın, bütün hırsızlar bir gün yakalanırlar. Hiç merak etmeyin bu hesap bir gün görülecek."

'Erdoğan komisyondaki oylamadan önce genç milletvekillerini o kaçak sarayda toplayarak talimat veriyor'

"Türkiye'de muhatap kim? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? belli değil. Bilmiyoruz. İlk kez burada söylüyorum, Recep Tayip Erdoğan genç milletvekillerini komisyondaki oylamadan önce, o kaçak sarayda topluyor. Onlara talimat veriyor. Diyor ki genel kurula falan geldiğinde ret edeceksiniz. Orası Cumhurbaşkanlığı sarayı mı? Yoksa AKP'nin grup toplantısını mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Kaçak saray itibarmış. Bir sarayın büyüklüğü kadehlerinin bin lira olması, bin yüz elli odasının olması itibar değildir."

Muharrem İnce, parti içi sorunlarla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Parti içerisinde herhangi bir sorun yok, eğer sorunlar varsa bir ailede olduğu gibi sadece aile içerisinde konuşulur halledilir. Şu an sayın Kılıçdaroğlu beni telefonla arasa, dese ki sana görev verdim, yarın Paris'e git durumu rapor et dese. Baş üstüne derim, emredersiniz derim. Kurultay orada kalmıştır, partimizin seçilmiş genel başkanı vardır. Ben partimizin ve genel başkanımızın başarı olması için elimden ne geliyorsa yaparım. Fazlasını da yaparım."

'Recep Tayyip Erdoğan'ıın yerinde ben olabilirdim'

Çocukluğunda gittiği Kuran kursunda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "İmam dedeme demiş ki, bu çocuktan çok güzel hafız olur. Bunu imam hatipe yazdır. Beni dedem o gün imam hatipe yazdırsaydı, Tayyip Erdoğan'ın yerine bugün belki ben olabilirdim" dedi.