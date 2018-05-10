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Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu; İnce'den açıklama geldi

"Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin"

10 Mayıs 2018 04:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesinde AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede çekilen fotoğraflarda Görüşme esnasında Erdoğan, gösterişli bir koltukta otururken, İnce’nin sade bir koltukta ağırlanması dikkat çekti. 

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmedeki koltuk detayı CNN Türk’te yayınlanan programda da gündeme geldi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, konuya değinerek, “Cumhurbaşkanının burada saltanat koltuğu gibi bir koltukta oturması dikkat çekiyor. Buna dikkat etmek gerekir. Fotoğrafa bakıldığında Erdoğan bir saltanat koltuğunda gibi, Muharrem İnce ise oraya iliştirilmiş bir sandalyenin üzerinde gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medyada da çok sayıda yorum yapılması üzerine Muharrem İnce Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. İnce açıklamasında "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

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