"Muharrem İnce ikinci tura kalabilir, Akşener muhafazakâr kesime yönelmek zorunda"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ikinci tura kalabileceği görüşünü dile getirdi.

Hakan, "Erdoğan ne yapar? İnce’nin durumu ne? Peki ya Akşener?" başlığıyla yayımlanan yazısında bir diğer aday, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sağ/muhafazakâr seçmenlere yönelmesi gerektiğini ileri sürdü.

“Cezaevinden kampanya yürütmek” deneyimi

Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücünün ise “Bu zamana kadar hep o kazandı, yine o kazanır” cümlesi olduğunu savundu. Türkiye'de daha önce "cezaevinden kampanya yürütmek" diye bir deneyimle tanışmadığını vurgulayan Hakan, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak şunları söyledi:

"Bunu da göreceğiz. Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin. Başarır mı? Eğer son cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu geçerse başarmış olacak."