T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Muharrem İnce ikinci tura kalabilir, Akşener muhafazakâr kesime yönelmek zorunda"

"Erdoğan'ın en büyük gücü, 'Bu zamana kadar hep o kazandı, yine o kazanır' cümlesi"

10 Mayıs 2018 13:07

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ikinci tura kalabileceği görüşünü dile getirdi.

Hakan, "Erdoğan ne yapar? İnce’nin durumu ne? Peki ya Akşener?" başlığıyla yayımlanan yazısında bir diğer aday, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sağ/muhafazakâr seçmenlere yönelmesi gerektiğini ileri sürdü.

 “Cezaevinden kampanya yürütmek” deneyimi

Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücünün ise “Bu zamana kadar hep o kazandı, yine o kazanır” cümlesi olduğunu savundu. Türkiye'de daha önce "cezaevinden kampanya yürütmek" diye bir deneyimle tanışmadığını vurgulayan Hakan, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak şunları söyledi:

"Bunu da göreceğiz. Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin. Başarır mı? Eğer son cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu geçerse başarmış olacak."

 

 

ETİKETLER

Ahmet HakanMuharrem İnceMeral AkşenerTemel KaramollaoğluSelahattin DemirtaşTayyip ErdoğanDevlet BahçeliAKPMHPCHPHDPİYİ PARTİSAADET PARTİSİ2019erken seçimcumhurbaşkanlığıcumhurbaşkanlığı seçimitayyip erdoğan kimdirmuharr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24