Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk\'u Nişantaşı\'ndaki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemeleri\'nde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili Fikri Sağlar ve Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile saat 10:00\'da Cindoruk\'un evinin bulunduğu sokağa geldi. İnce ve beraberindekileri Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Muharrem İnce, devlet arşivlerinden alınmış, Yassıada Mahkemelerinde yapılan savunmaya ilişkin bir belgeyi Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaretin ardından İnce ve Cindoruk, basına ortak bir açıklama yaptı.

\"ÇOK POLİTİK BİR ÇOCUKTUM\"

İnce, genç yaşlarda babasıyla siyaset konusunda tartışma yaşadığını belirterek, “Çok politik bir çocuktum ben. Çok genç yaşlarda siyasete ilgi duyan birisi olarak ben Ecevitçiydim, babam Demirelciydi. 13-14 yaşındayken bu konuda çok çelişki içerisindeydik, tartışma içerisindeydik. Ben de bugün rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine arkadaşlarımla birlikte ziyarette bulundum. Kendisinin tavsiyelerini dinledik. Türkiye\'de önemli hizmetlerde bulunmuş, deneyimli bir siyasetçiden bilgiler aldık, tecrübelerini dinledik. Hayır duasını aldık. Ziyaret ettik, takdir kendilerinindir\" dedi.

\"1960-1971-1980 ASKERİ DARBELERİN MAĞDURUYUM\"

İnce\'nin ardından açıklama yapan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatı boyunca birçok askeri darbe yaşadığını belirterek “1958 yılında Rahşan Ecevit\'in babası Namık Zeki Aral\'ın avukatlığını yaptım. 60 yıldan fazla bir süre önce Namık Zeki Aral çok önemli bir ekonomi profesörüydü. Hükümeti tenkit eden bir yazıdan ötürü ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Ecevit benim dostumdu ve kayınpederine büyük şefkat gösteren ince ruhlu bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Ona mensup birisiyle olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum 1960-1971-1980 askeri darbeleri yaşamış bir adamım. Bu darbelerin mağduruyum. Tutuklandım, Yassıada\'da rahmetlileri savundum. Askeri idarelerle kavga ettim, başıma gelmedik iş kalmadı. Hepsi doğru. Ama şöyle bir şey düşünüyorum: Ne 1960\'ta ne 1971\'de ne de 1980\'de darbeyi yapan generaller tek bir başına iktidar olmayı heves etmediler. Hatta parlamenter rejime karşı ihtilal yaptıkları halde parlamentoları açtılar, güçlendirdiler ama tek başlarına Cumhurbaşkanı olmak, başkanlık seçimi getirmek gibi bir yola sapmadılar\" diye konuştu.

Cindoruk şöyle devam etti: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu başkanlık sistemi demokratik değildir, bu bir maceradır. Bu Afrika modeli bir başkanlık sistemidir, Habeşistan modelidir. Buna benzer bir model sadece Habeşistan\'da ve Afrika devletlerinin bazı küçük devletlerinde var. O nedenle tutunması zor. Cumhuriyeti savunan, Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyeti yaşatan herkesin bu rejime karşı elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor\" dedi.

“MUHARREM İNCE\'Yİ FRANSIZ CUMHURBAŞKANI MACRON\'A BENZETİYORUM\"

Muharrem İnce\'yi Fransız Cumhurbaşkanı Macron\'a benzeten Cindoruk, İnce\'nin Macron gibi halk tarafından benimsendiğini belirterek, “Sevgili Muharrem İnce çok önemli bir görev yapıyor. Türk halkının kahramanı oldu. Ben onu Macron\'a benzetiyorum. Macron\'u nasıl Fransız halkı desteklediyse Türk halkı da Muharrem İnce\'yi benimsedi, tuttu. Onunla bir kurtuluş yolu bulacağımıza inanıyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanı\'ndan da ısrarından vazgeçmesini tecrübeli bir ağabeyi olarak rica ediyorum. Ama o belli bir yola girmiştir. O macerayı durdurmak görevi Türk halkına düşüyor. Bu bir seçim değildir, bu bir referandumdur.Türk halkı bu devleti kuran meclisten vazgeçecek veya vazgeçmeyecek, bunun dışındaki bütün izahlar yanlıştır. O nedenle sayın İnce\'nin bugün ziyareti vesilesiyle bu fikirlerimi söylüyorum. Allah memleketimizi bu maceradan korusun\" dedi.

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