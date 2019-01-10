Muharrem İnce: Gerçekleri yazamayan medya demokrasi için en büyük tehdittir

CHP’nin 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, "gerçekleri yazamayan medyanın demokrasi için en büyük tehdit" olduğunu belirterek "Tehdit ve baskılara rağmen boyun eğmeden gerçekleri yazan, haber yapan gazetecilerin" 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

İnce'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

"Gerçekleri yazamayan medya demokrasi için en büyük tehdittir. Tehdit ve baskılara rağmen boyun eğmeden gerçekleri yazan, haber yapan gazetecilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü’nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamını yitiren gazetecilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."