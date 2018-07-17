Muharrem İnce gençlere seslendi: Bir hazırlık sürecinin başındayız

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim kampanyasının mimarlarının gençler olduğunu belirterek "Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu. Ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım" dedi.

İnce, seçim akşamı açıklama yapmamasına ilişkin, "Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım" diye konuştu.

Seçim gecesiyle ilgili kendisine gençler tarafından yönetilen eleştirilerin samimiyetin sonucu olduğunu ve bunun gençlere olan güvenini arttırdığını söyleyen İnce, "Ülkemizin her karış toprağında tüm insanlarımızı kapsayan, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir hazırlık sürecinin başındayız. Bu sürecin nedeni ve kaynağı yine siz gençler olacaksınız" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay için süreç devam ederken, parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce Twitter hesabından gençlere ve öğrencilere yönelik bir mesaj yayınladı.

İnce'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesaj şöyle:

"Evlatlarım, öğrencilerim, gençler;

Sizler ülkemizin tarihine geçecek, "umut, barış, kardeşlik" diyen, sevgi ve saygıyı yücelten bu değerlerden taviz vermeyen olağanüstü bir 50 günün mimarlarımızsınız. Gençliğinizin heyecanı, tazelenmiş umutlarınız, hayata pozitif bakış açınızla kampanya döneminde harika işlere imza attınız, büyük emek verdiniz. Birlikte 81 milyon Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir nefes getirdik. 50 günlük kampanyanın sonunda "barışacağız, büyüyeceği, adilce bölüşeceğiz" inancıyla ayni anda atan 15 milyon yürek olduk.

Çok kısa zamanda kısıtlı olanaklarla ve eşit olmayan şartlarda bir kampanya süreci yaşadık. Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu. Ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğinin ve eleştirileriniz aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi arttırmaktadır.

Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz. Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu arkadaşlar. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Daha önce de söylediğim gibi "Zafer hazırlanmaktır." Ülkemizin her karış toprağında tüm insanlarımızı kapsayan, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir hazırlık sürecinin başındayız. Bu sürecin nedeni ve kaynağı yine siz gençler olacaksınız.

Gösterdiğimiz gayrete, verdiğimiz emeğe ve desteğe sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağım mutlu günlerimiz var.

Hepinizin gözlerinden önerim."