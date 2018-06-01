Muharrem İnce Financial Times'a konuştu: Kürt Sorunu'nu çözmeliyiz, bırakın kırmızı çizgiler olmasın

İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de Kürt Sorunu'nun "kırmızı çizgiler" olmaksızın tartışılması gerektiğini söyledi.

İnce, "Bu meselenin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın. Bırakın kırmızı çizgiler olmasın" dedi.

Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerle buluşmasında FT'nin sorularını yanıtladı.

Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haberde, İnce'nin partisi CHP'ye mesafesiyle bilinen Kürt seçmene ulaşmayı başardığı görüşüne yer verildi.

Haberde, İnce'nin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bir buçuk yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği de hatırlatıldı.

Kamuoyu araştırmalarında halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde olan eski fizik öğretmeninin Erdoğan için en zorlu rakip olduğunu yazan FT, İnce'ye seçimler öncesi sokaklardaki havayı sordu.

"Bu seçimlerde daha umutluyuz, bunu bir tek ben söylemiyorum, sokaklar söylüyor" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir korku toplumuna dönüştü. Kamu görevlileri benimle fotoğraf çektirmekten dahi kaygı duyuyor. Esnaf Muharrem İnce'nin mitingine katılma konusunda kararsız çünkü yarın vergi müfettişleri gelecek."

İnce, Cerrahpaşa'ya ziyareti sonrası fakültenin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ve yardımcılarının YÖK'ün talimatıyla "istifaya zorlandığını" söyleyerek hükümete tepki göstermişti.

FT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de medya sektörünün "acınası bir durumda" olduğunu dile getiren İnce, mitingleri ve demeçlerinin hükümete yakın medya kuruluşlarınca yayınlanmadığı şikayetini de yineledi.

İnce "Ülkenin demokrat ve özgürlükçü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" diye konuştu.

FT'nin haberinde ise bazı gazetelerde İnce'nin bir kaç yıl önce Ramazan'da alkol aldığı iddiasıyla paylaşılan fotoğraflara da dikkat çekildi.

AKP gibi muhafazakar seçmene oynayamadığı eleştirileri hatırlatılan İnce, "Ben muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. Benim özel bir ikna kabiliyetine ihtiyacım yok" dedi.

Haberde ayrıca, Erdoğan ve İnce arasındaki bazı "benzerliklere" dikkat çekildi.

Rizeli Erdoğan'ın Karadeniz'in bu bölgesinde önemli bir desteği var. İnce'nin annesi de Rize doğumlu. Ancak FT'ye göre tek ortak özellikleri bu değil: İkisi de uzun boylu ve keskin siyasi söylemlere sahipler.

Siyasi kariyeri Erdoğan'ın 10 yıl gerisinde olan İnce'nin kendini çok farklı bir siyasetçi olarak nitelediği belirtilen haber, şöyle sürüyor:

"İnce, bisiklet sürüyor, Erdoğan gibi sarayda değil evinde yaşayacağını söylüyor. Muhalefeti 'çöp' ve 'vatan haini' olarak gören Erdoğan'dan farklı olarak, 80 milyonun cumhurbaşkanı olma sözü veriyor.

"İnce seçime haftalar kala sesini duyurmalı. Karşılaşacağı bir diğer zorluk, sandıkların kendisi. İktidar partisi muhalefetin seçimlerde hile olabileceği iddiasına şiddetle karşı. 2017 anayasa değişikliği referandumunda YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) oylamanın ortasında kuralları değiştirdiğini bilen İnce, işi şansa bırakmayacak."

Haber ise İnce'nin şu sözleriyle son buluyor:

"YSK son anda bir şey yapmaya çalışırsa, buradan onları uyarıyorum. 50 bin avukatı cübbeleriyle YSK önüne çağıracağım."