Muharrem İnce: Erdoğan, sen kindar nesil dersen, minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfettiği "Dindar ve kindar nesil" söylemi eleştirirken Sakarya’nın Sapanca ilçesinde perşembe gecesi bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da götürüldüğü veterinerde kurtarılamayarak ölen yavru köpeği örnek gösterdi. İnce, "Erdoğan, sen kindar nesil dersen, minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra" diye konuştu.

İnce, Erdoğan'ın açıkladığı kıraathane projesine de "Ben diyorum ki 'Hak, hukuk, adalet' Erdoğan diyor ki 'Çay, kek, oralet" sözleriyle tepki gösterdi.

Beykoz, Üsküdar ve Sancaktepe mitinglerinin ardından Pendik'te halka seslenen İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bir değişim rüzgarını, umudun yeniden şekillenmesini, Edirne’den Kars’a görüyorum her yerde görüyorum. Geçenlerde dedim ki; Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana ‘Dördüncü köprüyü nereye yapacaksın?’ diye soruyor. Erdoğan sana sesleniyorum Pendik’ten ben dördüncü köprüyü Edirne’den Kars’a kuruyorum. Dünyanın en büyük köprüsü bu… Gönül köprüsü…

Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke insanları kamplaştırdılar, böldüler… Her gün ölümler, zulümler artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. İşte bu kamplaşmış, kutuplaşmış hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz.

Benim en büyük projem huzur. Topluma barış vadediyorum. Projemiz 3B… Önce barışacağız… Ekonomik olarak büyüyeceğiz… Adil bölüşeceğiz.

Aday olduğumda 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım Türk bayrağı taktım. Dedim ki 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP’lilere değil bu mübarek bayram gününde Ak Partililere de kardeşim diyeceğim… MHP’lilere de kardeşim diyeceğim… İYİ Partililere de kardeşim diyeceğim… HDP’lilere de kardeşim diyeceğim… Saadet Partililere de kardeşim diyeceğim… 81 milyonun bayramını kutluyorum.

Türkiye’de ilk kez bir kişi seçilmeden icraat yapıyor o da benim. İki yıldır ülkede OHAL var. Seçildikten sonra 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım dedim. Erdoğan geçen gün açıkladı İnce hastalık korkusundan sonra… ‘Seçimden sonra OHAL kalkacak’ dedi.. Yine öğretmenlere, polislere 3 bin 600 ek gösterge vereceğim dedim. 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan açıkladı; ‘Öğretmenlere, polislere ek gösterge’ dedi. Dedim ki bakın bayram gününde Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçiyorsunuz; Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsunuz. Demirel’in yaptığı köprüden bayramdan sonra gidiş geliş 11 lira ile geçeceksin; Erdoğan’ın yaptığı köprüden 228 lira gidip geleceksin. Bugün şöyle demiş; Yani köprü konusunda haklı olabilir demiş. Kurban Bayramı’nda düzeltecekmiş. Be mübarek 16 yıldır iktidardasın 32 bayram geçti. Erdoğan Kurban Bayramı’nda sen emekli Cumhurbaşkanı olacaksın geç onu.

"Ben diyorum ki 'Hak, hukuk, adalet' Erdoğan diyor ki "Çay, kek, oralet.

"Sen ustaysan, usta çıraktan korkmaz. İstediğin kanalda istediğin saatte karşıma çık Erdoğan.

Erdoğan sen kindar nesil dersen, minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra."