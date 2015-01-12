Muharrem İnce: Erdoğan Yüce Divan öncesi AKP’li komisyon üyeleriyle kaçak sarayda görüştü

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP’li eski dört bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını incelemek üzere kurulan Soruşturma Komisyonu’nun AKP’li üyelerin oylarıyla bakanları Yüce Divan’a göndermemesini eleştirdi. İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylama öncesi komisyon üyelerini ‘Ak Saray’da topladığını iddia etti.

Zaman'da yer alan habere göre, Almanya’nın Münih kentinde “Üç beş kişi” adlı bir sivil inisiyatifin düzenlediği etkinliğe katılan İnce, AKP’li eski bakan hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını soruşturmak için kurulan komisyonu eleştirdi.

'Türkiye'de muhatap belli değil'

İnce, şunları kaydetti: “Türkiye’de muhatap kim Başbakan mı, Cumhurbaşkanı mı belli değil. Bilmiyoruz. İlk kez burada söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan genç milletvekillerini komisyondaki oylamadan önce, o kaçak sarayda topluyor. Onlara talimat veriyor. Diyor ki genel kurula falan geldiğinde ret edeceksiniz. Orası Cumhurbaşkanlığı Sarayı mı yoksa AKP’nin grup toplantısını mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Kaçak saray itibarmış!.. Bir sarayın büyüklüğü, kadehlerinin bin lira olması, bin yüz elli odasının olması itibar değildir. Bunların abdestlerinden şüpheleri var. Hani bir fıtrat meselesidir gidiyor. Bu işin fıtratında var diyor. Hırsızlığın fıtratında da yakalanmak vardır. Bunu unutmayın, bütün hırsızlar bir gün yakalanırlar. Hiç merak etmeyin, bu hesap bir gün görülecek.”

Komisyonun 17 Aralık operasyonlarıyla ilgili tapeler ve diğer delilleri yok etme yetkisi olmadığını söyleyen İnce, “Niye bir an önce bu tapeleri yok etmek istiyorlar? Bu bir suçluluk telaşıdır. Başbakan’ın oğluyla konuşmaları var. Oğlum diyor sıfırladın mı diyor. Yedi dakikada zor anlatıyor derdini.” diye konuştu. Muharrem İnce, çocukluğunda gittiği Kur’an kursunda oldukça başarılı olduğunu da söyledi. İnce, “İmam dedeme demiş ki, bu çocuktan çok güzel hafız olur. Bunu imam hatibe yazdır. Beni dedem o gün imam hatibe yazdırsaydı, Tayyip Erdoğan’ın yerine bugün belki ben olabilirdim.” ifadelerini kullandı.