Muharrem İnce: Erdoğan beyaz Türk, ben zenci

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan beyaz Türk. Ben zenci. Ben Türkiye'nin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben gariban. Erdoğan gazetelerin manşetini atan kişi, ben gazete patronlarıyla kavga eden adam" dedi.

İnce, 2014'te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından da Danıştay üyesi olan Aysel Demirel'in paylaşımına ilişkin olarak, "Yargıyı yeniden yapılandıracağız, bağımsız yargı olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Valiler benim değil, milletin devletin valisi olacak" ifadesini kullandı.

Küçükçekmece'de konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

- Benim Cumhurbaşkanlığımda generaller beni alkışlamayacak. Benim Cumhurbaşkanlığımda valiler; benim değil milletin, devletin valisi olacak.

Bugün İstanbul'da prova yapıyorum. Büyük İstanbul buluşmasının provası, 23 Haziran'da 2 milyon kişi olacağız.

Erdoğan kim, İnce kim? Söyleyeyim. Erdoğan beyaz Türk. Ben zenci. Ben Türkiye'nin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben gariban. Erdoğan gazetelerin manşetini atan kişi, ben gazete patronlarıyla kavga eden adam.

Türkiye bu sıkıntılı günlerden yorulmuş biriyle çıkamaz. Onun için bizim bir şey yapmamız lazım. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim… Hepiniz 24 Haziran'a kadar 3 kişiyi ikna edeceksiniz.

16 yıldır yönetiyor, 16 yıl sonra adamın vaadi kıraathane. Kıraathanede internet var mı? Yok. İnternet yasak. Onu eleştirmek yasak. Passolig getirecek statta ona hakaret etme diye, ben hemen kaldıracağım passoligi.

- Yargıyı yeniden yapılandıracağız, bağımsızyargı olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir yargı üyesi benim rakiplerimi eleştiremeyecek. Çünkü yargı üyeleri siyaset yapamaz.

- Emin olun 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum; böyle bir tablo görmedim. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu iş tamam.

Gençleri iyi eğiteceğiz, onlara iş bulacağım diyorum… Üretim ekonomisi, çiftçiye ucuz mazot, tarıma dayalı sanayi, kobileri destekleyeceğiz diyorum… Emekliyi rahat ettireceğiz, esnafın borçlarını sileceğiz, meraları denizleri atıl olmaktan kurtaracağız diyorum… Gelecek, uzay, quantum, teknoloji, tasarım diyorum… Ben bunları söylerken bir de benim bir rakibim var. Yuhalamayın sonra bana ‘terbiyesiz’ diyor. Ama ben onun seviyesine düşmem ona cevap vermem. Cumhurbaşkanı adayı başka bir Cumhurbaşkanı adayına ‘terbiyesiz’ demez. Ama mizah yaparım, makaraya sararım. Makaraya sarmak için zeka lazım varsa kullanırsın.

- Şimdi ben gelecek diyorum, uzay madenciliği diyorum; benim rakibim de 3 tane ciddi proje açıkladı. İlk önce ‘stat yapacağım’ dedi. İki ‘park yapacağım’ dedi. Üç ‘kıraathane yapacağım’ dedi. Yani Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı mı? Yoksa Küçükçekmece belediye başkan adayı mı anlamadım. Sonra ‘kıraathane de kekler bedava’ dedi. Yani 81 milyonu keklemeye çalışıyor. Meydan meydan gezip ben ustayım diyordu meğer kek ustasıymış. 16 sene sonunda millete vaadi kek, kek… Üzümlü mü çikolatalı mı o da belli değil… Size sesleniyorum sağcı-solcu, başı açık-başı kapalı, Ak Partili-CHP’li, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, kadın-erkek herkese sesleniyorum. 81 milyondan kek yemek isteyen Erdoğan’a versin; fabrikada iş isteyen bana versin.

- Erdoğan diyor ki ‘ben tek partili dönemde 75 kişilik sınıflarda okudum’ diyor. Tek parti dönemi 1950’de bitti. Erdoğan 54 doğumlu yani anasından doğmadan 4 sene önce ilkokula başlamış. Ben de rahmetli babama kızıyorum şimdi. Niye ben doğmadan beni ilkokula yazamadı diye.