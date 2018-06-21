Muharrem İnce: Düşünüyorum Erdoğan'ın ortaokul diploması var mı?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "O artık hayalleri olmayan bir adam. Adalet demiyor, kalkınma demiyor, ekonomi diyemiyor. Benim karşıma televizyona bile çıkamıyor. Aslında bakarsan çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet" sözleriyle eleştirdi. İnce, "Üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum Erdoğan'ın ortaokul diploması var mı?" ifadesini kullandı.

Seçimlere 3 gün kala, son mitinglerinden birini İzmir'de gerçekleştiren İnce, alanda internetin çekmemesine de tepki göstererek "Soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalışıyorsun, internet de yok. Allah belanızı versin!" dedi.

İnce, "Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım, her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li, ülkücü, İYİ Partili, HDP'li, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak, herkes olacak, Türkiye'yi birleştireceğim. Ekibimle aylardır çalışıyorum, hatta bu çalışmalarım 7 yıllık çalışmadır. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye'yi iyi yönetme hazırlıkları yapıyordum" diye konuştu.

İzmir'de yüz binlere seslenen Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

-Türkiye tarihinde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Çünkü benim başkanlığımda dolar düşecek, enflasyon düşecek, emekli cumhurbaşkanının maaşı bile artacak.

"Benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon makbul insan olacak"

-Her iktidarın makbul insanları vardır. Benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon makbul insan olacak. Annelere sesleniyorum: Size söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik öğreteceğiz, yabancı dil öğreteceğiz. Onlar üniversiteye gittiklerinde FETÖ benzeri tarikat yurtlarında kalmayacak. Olimpiyatlarda madalya kazancağız. Bütün okullar nitelikli okul olacak. İşe alımda liyakat esas olacak. Kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kamuda çalışanlara sesleniyorum, eğer ehliyetle geldiyseniz, liyakatla geldiyseniz, görevinize devam edeceksiniz. Ama eğer kaymakamsanız, AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız hiç şansınız yok.

-2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. "Milletvekili lojmanlarını satıyorum" dedi. Kendisi de gitti Keçiören'de bir apartman dairesine taşındı. Ama sonra Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. 1150 odalı saray yaptırdı kendine. Onun için Erdoğan halktan biri değildir. Erdoğan Rizelidir ama Rizeliliğinden bile utandı. Rize çayını beğenmedi, kilosu 4 bin 500 liradan beyaz çay içiyor.

"Erdoğan artık yalnız bir adam, yorgun bir adam"

-Erdoğan'ın beraber yola çıktığı insanlardan hiçbiri yanında değil. Erdoğan artık yalnız bir adam, yorgun bir adam. Erdoğan insanlara tepeden bakan kibirli bir adam. Bir yanda yorgun bir adam, bir yanda taze kan. O artık hayalleri olmayan bir adam. Adalet demiyor, kalkınma demiyor, ekonomi diyemiyor. Benim karşıma televizyona bile çıkamıyor.

-Aslında bakarsan çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Sen ustaysan ben çıraksam bir usta neden çıkamaz çırağının karşısına. Bilgin mi yok? Cesaretin mi yok gel, karşıma Erdoğan gel!

"Menderes asıldığında neredeydin, diyor; yahu ben hayatta değildim"

-Son günlerde Tarzan zorda olunca hani doktorlar der ya ‘çocukluğuna inmek lazım’ diye, benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında 2. Dünya Savaşı’nı da İnce çıkardı diyecekler. ‘Bay Muharrem’ diyor, ‘Menderes asıldığında neredeydin?’ diyor. Yahu ben hayatta değildim. Şimdi diploması yok diyorlar ya ben merak ediyorum acaba onun ortaokul diploması var mı? Son günlerde bir dedikodu uyduruyorlar; Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Hangi yardımları?

1- Doğum yardımları

2- Gebelik yardımı

3- Dul maaşı

4- Muhtaç asker ailesi yardımı

5- Şartlı eğitim yardımı

6- Öğrenci yardımı

7- Kaymakamlık bursu

8- Yoksullara kira yardımı

9- Engelli bakımı

10- Fakir muhtaç yardımı.

Sizin huzurunuzda 81 milyona söz veriyorum. Namus sözü veriyorum, bu saydığım yardımlara temmuz ayından itibaren 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır. Kadro hazır. Ekonomi, dış politika ile ilgilenenler hazır.

"Bakanlar Kurulu’nda her partiden insan olacak"

-Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu’nu sadece CHP’den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu’nda her partiden insan olacak. Orada CHP’li olacak, ülkücü olacak, HDP’li olacak, İYİ Parti'li olacak, AKP’li de olacak. Türkiye’yi birleştireceğiz, Türkiye’yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye’yi yönetme hazırlıkları yapıyorum.

-Ben anlatırken bir haftalığı ve 100 günlüğü anlatayım. İstanbul ve Ankara'ya da kalsın. 48 saat içinde OHAL kalkacak. Merkez Bankası'nın başkanını parti genel merkezine davet etmeyeceğim. Siyasetten arındırılmış bir ekonomi politikası izleyeceğim. Terör örgütleri ile amansız bir mücadele edeceğiz. Türkiye bugün Dünya Kupası'nda oynayamıyor. Spor siyasallaştı. Kulüp, fedarasyon seçimlerine karıştı, Pasolig çıkardı. Hemen Pasolig'i kaldıracağım. Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de, dünyada barış politikası ile 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla ülkelerine göndereceğiz. Yargıyı hemen düzenleyeceğiz. Özel hayatın gizliliği esas olacak. 100 gün içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. KHK ile işten atılanlar var. Dava açılmışsa sonucu bekleyeceğiz, dava yoksa hemen işe iade edeceğiz. "Askeri okullarında FETÖ'cü var diye kapadım" diye kapadım dedi. Askeri okulları yeniden açacağım.

Medyaya: 24 Haziran'dan sonra kapımıza gelirler

-Medya kendine çeki düzen verecek. Bakalım mitingi ister ver ister verme. 24 Haziran'dan sonra kapımıza gelirler. Beni eleştirecek gazete arıyorum. Türkiye'nin en büyük medya patronu Erdoğan'dır. Manşet atandır.

-Açıkça söylüyorum biz Sünniler, Alevilere haksızlık yaptık. Vergi veriyor, askere gidiyor, şehit oluyor. Ama Diyanet cemevine statü vermiyor. Hiç kimseden korkmadan cesurca adım atacağız. Dokunulmazlıklar konusunda kendi partimle ters düştüm. İlkeli siyaset yapacağız. Karşımızdakine insan diyeceğiz. Kamuda yükselme, müdür olma, genel müdür olma konusunda devlet olarak özel kurallar oluşturacağız. Sadece liyakata bakacağız. Kamuda genel müdürsün, işini iyi yapıyorsan korkma yerinde kalacaksın. Partizanlık yaptıysan o işi bilmiyorsan gideceksin.

-3600 ek göstergeye vereceğim. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Sektörel bazda yeniden değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda hemen AB ile kampanya başlatacağım, Avrupa'daki kentleri gezeceğim. 50 devletin büyükelçileri beni görmek istedi.

"Hiç moralinizi bozmayın, meydanlar doluysa işler iyi demektir"

-Soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalışıyorsun, interneti de çaldınız. Allah belanızı versin, ne diyeyim ben size! Hiç moralinizi bozmayın. Meydanlar doluysa işler iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.

-Bedava olacak sınavlar. Üniversite öğrencilere 500 TL'lik iki burs vereceğiz. Karşılıksız. Öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mazot çiftçiye 3 TL olacak. Fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Ramazan Bayramı'nda emeklileri kandırdılar. Kurban Bayramı'nda her emekliye bir asgari ücret vereceğiz.

-Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğim. Çocuk bezindeki KDV'yi indireceğiz.

İlk 500 günde yapılacaklar

-Yargıda seçim ve yükselme ilkelerini belirleyeceğiz. Güçler ayrılığını belirleyeceğiz. Tekstil, tasarım, moda akademisi açacağız. Marka için. Sizinle birlikte yapacağız. İzmir gelincik tarlası gibi. Şu görüntüye bakın. Bir de arkası var. Muharrem İnce'yi indirmek öyle kolay değil. Eğitimde uzlaşma sağlayacağız. Yeni bir eğitim ve sınav sistemi yapacağız. Yurt sorununu kökünden çözeceğiz. Engelliler için yaşam merkezi açacağız. Sarayperestin gözünü saray doyursun. Marmaris'te 300 odalı saray yaptırıyor. O yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Çalışanların hak arayışları önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Sanatçıların güçlü bir şekilde örgütlenmelerini sağlayacağız. Sporun temel alanlarında üniversite ligi kuracağız. Erdoğan meydanlara çık da çoban salatayı konuşsana. Soğan doları geçti.

-Üniversite öğrencilerine 500 TL, 19 Mayıs Gençlik Bursu, 500 TL cumhuriyet bursu vereceğiz. Öğretmenlere 24 Kasım’da 1 maaş ikramiye vereceğiz.

-Karadenizli kardeşim, sana İzmir’den sesleniyorum; fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak, mazot çiftçiye 3 TL olacak.

-Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığım şiiri konuşuyor, ekonomiyi konuşamıyor. Soğan kuru dolar kurunu geçti, kuru soğan 7 TL, biber 8 TL, hıyar 4 TL. Tüketen alamıyor, üretene gitmiyor. Faiz lobisi vardı, şimdi de soğan lobisi var.

"Muharrem Amca sana gönderiyorum"

-Enerjiyi işte şundan buluyorum. 3. sınıf öğrencisi Deniz Acar İstiklal Marşı'nda kazandığı gram altınını "Muharrem Amca sana gönderiyorum" demiş. Bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim.

-Benim cumhurbaşkanlığımda kalite ve girişim sözcüklerini duyacaksınız. Yol yaptı, yol çöküyor, hastane yaptı, hemşire yok. Köprüden geçme garantisi var. Yeni dünyada elinizdeki telefonların hiçbirini kullanamayacaksınız. Tıp değişecek. 16 yeni meslek geliyor. Bugün gençler tarafından bilinmiyor. Sanayimiz, tarım alanlarımız, denizlerimiz atıl. Erdoğan vatandaşa kemer sıktırıyor, kendi saraylarda yaşıyor. Benim dönemimde devlet kemer sıkacak.

-Ben de Erdoğan gibi kafasına su dökün diyemem doktor çağırmam lazım. Faiz artınca evinizin, arsanızın, şirketinizin değeri düşüyor. Atatürk cumhuriyeti kurulmadan İzmir İktisat Kongresi'ni kurmuştu. Cumhurbaşkanı olursam yeniden İzmir'de toplayacağım iktisat kongresini. Öğrenciler, memurlar, kadınlar, akademisyenler, hayvanlar, çocuklar korkmayacak. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım. Haddini bilmeyenlere de haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Camide ibadet, okulda bilim, askeriyede görev ve liyakat olacak. Camiye, okula, orduya siyaset asla girmeyecek. Her yıl 81 milyona hesap vereceğim.

1- İcraatları yapıp yapmadığımı

2- Harcamaları

3- Kişisel mal varlığımı açıklayacağım.

-2020'ye kadar işçiler size sesleniyorum, kendinizi geliştirmezseniz sizin yerinizi Macar işçisi alabilir dünyada. Çağımızı iyi yakalamamız lazım. İklim mühendisliği, yapay organ yapımı ile ilgilenin. Her yıl yüksek lisans ve doktora için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. Bu seçim eskinin son, yeninin ilk seçimi olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Sandıklarda bekleyeceksiniz. Ben de YSK'nin önüne gideceğim. Bunu birlikte başaracağız.