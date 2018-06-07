Muharrem İnce: Düğünlerde hiç nazlanmam, oynarım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, düğünlerde hiç nazlanmadığını, "çıkıp oynadığını" söyledi. "Zeybek oynarım. Rumeli oyunlarının hepsini bilirim. Karadeniz havalarını bilirim. Harmandalı oynarım. Roman havası oynarım. Horon severim" diyen İnce, sözlerine "Düğünlere gittiğimde, 'Çık oyna' denirse hiç nazlanmam. Çıkar oynarım" diye devam etti.

Ahmet Hakan'ın "Bir anketin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır?" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aydın’da zeybek oynadı ya...

Hemen sordum Muharrem İnce’ye:

“Nereden çıktı bu zeybek falan?”

Anlattıkları şunlar:

- KULAĞIM YATKIN: Halk oyunları ekiplerinde falan hiç yer almadım. Kurs görmedim, ders almadım. Ama kulağım yatkındır. Yakıştırırım kendime.

- HEPSİNİ BİLİRİM: Zeybek oynarım. Rumeli oyunlarının hepsini bilirim. Karadeniz havalarını bilirim. Harmandalı oynarım. Roman havası oynarım. Horon severim.

- NAZLANMAM: Düğünlere gittiğimde, “Çık oyna” denirse hiç nazlanmam. Çıkar oynarım.

- CİGOŞ FAVORİMDİR: Cigoş diye bir oyun vardır mesela... Meydan okumalı, çok güzel bir oyundur. Samsun’da, Yalova’da, Akhisar’da, Bandırma’da oynanır.