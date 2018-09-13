Muharrem İnce: Döviz düzenlemesi ekonomiyi iflasın eşiğine getirecektir

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek olmasına tepki gösterdi. İnce, düzenleme için, "Ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir" dedi.

Muharrem İnce'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tek adamda simgeleşen Kötü Yönetim, artık gün geçmiyorki adeta piyasaları karıştıracak, güveni sarsıp yok edecek ve gelecekten ümidi kestirecek bir düzenleme yapmasın.Serbest piyasanın olmazsa olmazı, sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkıdır. Yapılan düzenlemelerin bu haklara zarar vermesi, piyasa ekonomisinin işleyişine darbe vurmakta ve ekonomi istihdam ve refah yaratamamaktadır. Düzenleme ile döviz cinsinden sözleşmelerin TL ye dönmesi zorunluluğu, döviz kredisi alarak proje geliştirenleri ve üretim yapanları yükümlülüklerini yerine getiremeyecek noktaya taşıyacak ve malesef zaten ağır aksak işleyen ekonomiyi topyekün iflasın eşiğine getirecektir. Buradan çağrım, Ekonomik ve Sosyal Konseyin derhal toplanması ve yapılan düzenlemelerin günü birlik değil, sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla yapılmasının sağlanmasıdır. Kaybedecek bir günümüz bile kalmamıştır."