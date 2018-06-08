"Muharrem İnce, Diyarbakır'da sempati toplamayı başarmış, 'Bekliyoruz' diyenlerin sayısı oldukça fazla"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin söylemleriyle Diyarbakırlıların sempatisini toplamayı başardığını iddia etti.

Zeyrek, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde (DİTAM) düzenlenen toplantının ardından Doğan Haber Ajansı (DHA) temsilcisi Ferit Aslan ile şehirde dolaştığını belirtti. Zeyrek, sohbetlerden anladıklarını okurlarına şöyle aktardı:

"AK Parti’nin Diyarbakır milletvekili listesi HDP’nin barajı geçemeyeceği fikrine göre hazırlanmış. Listelerde yer bulamayan ya da beklediklerinden geride kalanların destekçileri tepkilerini saklamıyor. Ensarioğlu ailesinden birinin aday gösterilmemesi de hayal kırıklığı yaratmış.

"HDP’nin listesinde kimin olduğu kimsenin umurunda değil. Selahattin Demirtaş ve partililerin içeride olması, kayyum uygulamaları başta olmak üzere “mağduriyet” hissi yeniden ön plana çıkmış.

"AK Parti ve HDP dışında ‘millet ittifakı’ içinde iki güçlü aday var. Biri Salim Ensarioğlu, diğeri Haşim Haşimi. İki ismin alacağı oylar sayesinde ’millet ittifakı’nın en az bir milletvekili çıkarabilecek oy sayısına ulaşacağı ve Ensarioğluya da Haşimi’den hangisi daha yüksek oy alırsa milletvekili olacağı hesapları yapılıyor.

"Bu arada hükümetin, IKYB lideri Mesud Barzani’ye yönelik politikası, muhafazakâr Kürtlerin Saadet Partisi ya da HÜDAPAR’a yönelmesine neden olmuş. Karamollaoğlu’nun Diyarbakır’a bir yanında Haşimi, diğer yanında Altan Tan’ı alarak gelmesi de gövde gösterisi olarak görülebilir.

"CHP’nin bölgedeki varlığından söz etmek zor. Ancak SP ve İYİ Parti’nin aday tercihleriyle ‘millet ittifakı’ bölgede üçüncü bir siyasi varlık olarak karşımıza çıkabilir.

"Son bir not da şu: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aday olduğu andan itibaren söyledikleriyle yaptıklarıyla sempati toplamayı, “ulusalcı” imajını kırmayı başarmış. “İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz” diyenler oldukça fazla."