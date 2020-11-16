Muharrem İnce'den "yeni anayasa taslağı" açıklaması: Bu iddia değil, gerçek bir şey

CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı Memleket Hareketi'nin 47'nci durağı Çankırı'yı gezdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, 4 partinin anayasa taslağı üzerine görüştüğü iddiası sorusu üzerine, "Bu iddia değil, gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum" dedi.

Atatürk Bulvarı'nda esnafı ve vatandaşları selamlayan İnce, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. İktidar gibi muhalefetin de değişmesi gerektiğini belirten İnce, "Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz Memleket Hareketi olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Böyle bir ortamda muhalefetin oyu artmıyorsa, bu iktidarın yanında bu muhalefeti de göndermek lazım. Memleketi karış karış gezmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Genel Merkez binasından çıktılar iki buçuk sene sonra"

CHP Ekonomi Otobüsü'nü sonunda genel merkezden çıktılar diyerek olumlu gördüğünü söyleyen İnce, "Güzel, doğru yoldalar. Genel Merkez binasından çıktılar iki buçuk sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP'li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp, biraz Çankırı'ya Kırşehir'e Nevşehir'e Hakkari'ye, CHP'li belediyelerin olduğu yerden çıkıp memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar" dedi.

Ümit Özdağ'ın iddialarına destek

İnce, 4 partinin anayasa taslağı için görüştüğü iddialarına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu iddia değil, gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Ama çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz."