Muharrem İnce'den Süleyman Soylu'nun istifasına: Saray tiyatrosu!

CHP'li Muharrem İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından bu istifanın Cumhurbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesini değerlendirdi. "Erdoğan'ın haberi olmadan istifa edecek bir babayiğit var mı?" diye soran İnce, "Saray tiyatrosu" yorumunda bulundu.

İnce, Fox TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Soylu'nun istifasına ilişkin eleştirilerde bulunan İnce, sokağa çıkma yasağının ilan edilme şekline de tepki göstererek, "Kötü bir olay olunca Erdoğan ortalıkta görünmüyor. Sokağa çıkma yasağını bir ajans mı duyurur? Ya İçişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı böyle bir kararı duyurur" ifadelerini kullandı.

"Olacak iş değil, anlayabilmiş değilim"

Yeni tip Koronavirüs salgını devam ederken siyasi tartışmaların ve çekişmelerin sürmesine sert bir dille tepki gösteren İnce, "Aş evi kapatıyorlar. Seçimden önce CHP'liler gelirse sosyal yardımlar kesilir diyordu. Şimdi aş evi kapatıyorlar. Olacak iş değil. Anlayabilmiş değilim. Kim edebiliyorsa insanlara yardım etmek lazım. Dünya siyaseti bırakmış sadece virüsle uğraşıyorlar. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve hükûmet hâlâ siyaset peşinde" dedi.

"Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydım şimdi..."

Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydım" dedi, şunları kaydetti:

"Bu kriz ortamında bile 14 araç kiralama işine girdiler. Kanal İstanbul ihalesi. Böyle bir ortamda bu ihaleler olmaz. Diyelim ki ben seçilmiş olsaydım, her şeye rağmen tam böyle bir günde denk geldin ne yapardın? Bir kere para bulunur. Devletler millet için vardır. 5 milyon aile aşırı yoksul. Bu hanelere ikişer bin liralık alışveriş çeki vereceksin acilen. Türkiye'nin büyüklüğündeki bir ülke için 4-5 milyar lira para değil. Parayıo enreden bulacaksın? Gerekiyorsan para basacaksın, gerekiyorsa borç bulacaksın. "