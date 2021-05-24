Muharrem İnce'den Sedat Peker eleştirisi: Meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialar üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. "Bu iktidar Türkiye’yi 90’lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu, meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış" diyen İnce, "Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan’a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi?" diye sordu. İnce sözlerinin devamında, "Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de verdiği röportaj ileri sürdüğü Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiye ilişkin olarak da konuşan İnce, "Arkadaş bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bu bunu açıklayacak devletin görevi bu. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Ey Erdoğan sen, göreve davet ediyorum kim bu açıkla. Savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir ülke olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz?" sözlerini kaydetti. İnce, "Türkiye’nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var" dedi.

Öte yandan İnce, HSK seçimleri üzerinden de muhalefeti eleştirdi. İnce, "Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, iki üye bakan, bakan yardımcısı 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek, 10. 2 iyi parti. Bir CHP 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu" eleştirisi getirdi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mafya yargıya yol gösteriyor. Bu iktidar Türkiye’yi 90’lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış. Hoca efendi dediklerine bugün terörist diyorlar. Hayırsever iş adamı dediklerine bugün sıkıştıklarında organize suç örgütü lideri diyorlar. Cari açığı kapatan değerli iş adamına bugün altın kaçakçısı diyorlar. 32 yıl önce şehir şehir gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan’a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi? Koruma tahsis ettiler koruma. Yetmedi silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Ben bir kez silahlı korumayla yurt dışına gittim. Cumhurbaşkanı adaylığımda Kıracali’ye geçtik, uzun bir prosedürü var hatırlıyorum. Bir korumam gelmişti hatta. Siz koruma verip silahla yurt dışına gönderdiniz. Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?

10 dolar alan siyasetçi: Ey Erdoğan, seni göreve davet ediyorum kim bu açıkla

10 bin dolar alan siyasetçi. Arkadaş bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bu bunu açıklayacak devletin görevi bu. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Ey Erdoğan sen, göreve davet ediyorum kim bu açıkla. Savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir ülke olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz? Susurluk’taki kazadan sonra devlet olaya el koymuştu. Devlet yok ortada devlet. Muhalefetten de ses yok. Muhalefet de konuşmuyor. Bu siyasetçi 10 bin dolar maaş alan bence tahminimi söylüyorum yüzde 100 AKP’li. Muhalefette n olsaydı çoktan adını yandaş medyada manşetlerde görürdük. Sizin adam olunca açıklamayacak mısınız?

"Türkiye’nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var"

"Türkiye’nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye’nin acilen silkinmeye, ayağa kalkmaya, temizlenmeye ihtiyacı var. Yargı Meclis harekete geçmelidir."

Muhalefete HSK tepkisi: 3 üyeye tav oluyorsunuz!

"Mafyanın yargıya hukuk dersi verdiği bu günlerde HSK’da seçim var. 13 üye, biri bakan, biri yardımcısı. Orada zaten yanlışlık başlıyor. Anayasa’da diyor ki bakan ve müsteşar, e müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur Anayasal suç işleniyor burada yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı, müsteşarın yerine geçtiği Anayasa’da yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. 4 üyeyi cumhurbaşkanı, iki üye bakan, bakan yardımcısı 6. 4 de cumhur ittifakı seçecek, 10. 2 iyi parti. Bir CHP 13. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Soruyorum; yahu siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Erdoğan HSK’ya üye atadığında tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK’ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım. Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız. Üye tav oluyorsunuz."

Yeni Anayasa hazırlığı

"(Yeni bir Anayasa hazırlığı) Biz de bir komisyon kuruyoruz. Henüz yeni kurulduk. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Dün bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik, o koordine edecek: Bu konuda sözü olandan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

"Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım"

"Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum. Seçimlere katılma şartlarını kolaylaştıralım. Sınırlamasın bizi. Buyurun hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu da unutmayalım. Ola ki baskın yapıldı. Giremesin bunlar diye baskın yapıldı. 100 bin imza şartı var o da orada duruyor.