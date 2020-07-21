Muharrem İnce'den Pınar Gültekin paylaşımı: Yüreğimizi yakan ölümler yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’ni tartışarak boş işlerle uğraşıyoruz

CHP'li Muharrem İnce, 5 gün önce kaybolan ve bugün sabah saatlerinde ormanlık alanda bir varil içerisinde cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"5 gündür kayıp olan Pınar’ın cansız bedeni bulunmuş. Hayatının baharında bir can gitmiş. Üzgünüm. Allah’tan rahmet diliyorum" diyen İnce, kadın cinayetlerine karşı tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını hatırlatan İnce, "Yüreğimizi yakan ölümler yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’ni tartışarak, sosyal medya yasaklarını konuşarak boş işlerle uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz kadınları koruyan İstanbul sözleşmesini kaldırmaya yeltenirken, Işıl ışıl rengarenk bir kadın daha öldü!"

Öte yandan ilik nakli kampanyasıyla ismi duyulan minik Öykü Arin'in annesi Eylem Şen de sosyal medyadan İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına şöyle tepki gösterdi:

"Işıl ışıl rengarenk bir kadın daha öldü! Siz kadınları koruyan İstanbul sözleşmesini kaldırmaya yeltenirken; Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Çok üzgünüm! Renklere düşman, kadını korumayan, erkek egemen düzeniniz batsın!"

TIKLAYIN - 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu