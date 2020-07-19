Muharrem İnce’den Netflix tepkisi: Çocuk istismarına "Bir kereden bir şey olmaz" de, kalk Nessfiliks'e sansüre giriş!

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in dijital platform Netflix ile AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle bittiği iddiasına ilişkin açıklama yapan CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Kadına şiddeti minimum cezalarla geçiştir, çocuk istismarına “bir kereden bir şey olmaz” de, katilleri sal sokağa, yetim hakkı yemişleri ödüllendir; kalk NESSFİLİKS'e sansüre giriş... Ahlakı yanlış yerde arayan zihniyet; unutma ki yasaklar önce koyan eli bağlar."