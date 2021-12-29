Muharrem İnce'den KPSS sözlü mülakatına tepki: Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Binnur Karakoyun isimli bir öğretmenin paylaşımını alıntılayarak "KPSS'den 91.5 alıyor, mülakatta 51 verip eliyorsunuz. Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?" dedi.

İnce, sosyal medya hesabından Binnur Karakoyun isimli bir öğretmenin paylaşımını alıntıladı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Karakoyun, paylaşımında, “Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde Koviddim üstelik bebeğime bir şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

İnce’de bu paylaşımı alıntılayarak şu not ile paylaştı:

"KPSS'den 91.5 alıyor, mülakatta 51 verip eliyorsunuz! Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?

Hayallerini, umutlarını, emeklerini çaldığınız bu gençler bizim evlatlarımız, bu milletin evlatları! Bu devran dönecek! Bu millet geleceğini geri alacak!."