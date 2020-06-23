Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu tepkisi: Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi

CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasına tepki gösterirken, "Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş yıllarda attığı tweetler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasının, istinaf mahkemesi tarafından onanmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun seneler önce attığı tweetler nedeniyle ceza alması, cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından onanması Türkiye’de yargının ve mahkemelerin durumunu gözler önüne sermektedir. Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi."

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