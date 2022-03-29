Muharrem İnce'den Halk TV'ye tepki: Tetikçilik yapmayın, cevap hakkına saygı gösterin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından Halk TV’ye tepki göstererek "Levent Gültekin isimli yorumcu Memleket Partisi’nin parayı nereden bulduğunu sormuştur. Bir gün sonra kanalınızın ve yorumcunuz Levent Gültekin’in ‘şüphelenme hakkına’ saygı göstererek cevap hakkımızı kullanmak istediğimizi belirtmemize rağmen herhangi bir gelişme olmamıştır" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce, gazeteci Levent Gültekin’in canlı yayında kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek Halk TV’ye çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından ‘Halk TV’ye açık çağrı’ başlığıyla bir açıklama yayımlayan İnce, “Levent Gültekin isimli yorumcu Memleket Partisi’nin parayı nereden bulduğunu sormuştur. Bir gün sonra kanalınızın ve yorumcunuz Levent Gültekin’in ‘şüphelenme hakkına’ saygı göstererek cevap hakkımızı kullanmak istediğimizi belirtmemize rağmen herhangi bir gelişme olmamıştır. Yorumcunuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda program formatında konuk almaya uygun olmadığını, o nedenle cevap hakkımızı televizyonda kullandırılamayacağını söylemektedir” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Halk TV’ye yönelik tepkisini sürdüren İnce, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: