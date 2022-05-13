Muharrem İnce: Yargı tarafsızlığını yitirmiştir, konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir, kantarın ayarını bozdular!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce beraberindeki heyetle birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. İnce burada yaptığı konuşmada yargının Canan Kaftancıoğlu kararına değindi. İnce, "Yargı tarafsızlığını yitirmiştir. Sizin yargınıza güvenmezse kimse gelmez. Konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir, yargının durumu ile ilgilidir. Kantarın ayarını bozdular" dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin genel merkezinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada, Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını açıklaması ile ilgili, “Yargının durumunu tartışmamız lazım. Yargı tarafsızlığını yitirmiştir. Sizin yargınıza güvenmezse kimse gelmez. Konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesindedir, yargının durumu ile ilgilidir. Kantarın ayarını bozdular. Yargının durumunu tartışmadan Türkiye’de ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Yargı, adalet karın doyurur. Ben bu olayı yargının durumu üzerinden değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu. (DHA)

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