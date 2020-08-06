Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme: Dolar aldı başını gidiyor, bu konuda haklı çıkmak istemezdim

CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, doların yükselişinin ardından sosyal medya hesabından video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan ve kendisinin dolarla ilgi konuşmalarından kesitlerin yer aldığı videoyu İnce, “Dolar aldı başını gidiyor, bu konuda haklı çıkmak istemezdim” ifadesiyle paylaştı.

"Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira"

Erdoğan konuşmada “Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar daha ziyade dövizi gibi faizi gibi makro dengeler üzerinden yapılıyor. Şu 24’ünü hayırlısı ile bir atlatalım, 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz” diye konuşuyor. İnce’nin videosunda ise, “Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira” yanıtı yer alıyor.

Dolar kuru 7,27 olarak tarihi rekorunu kırdı. Euro ise 8,60 lirayı gördü.

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