Muharrem İnce’den Erdoğan’a: Esad’la neden barışmıyorsun?

"Bu haramzadeler Türkiye’yi bir uçurumun kenarına getirdiler"

"Enerjide Türkiye yüzde 70 dışa bağımlı. Türkiye bir güneş cenneti ama ne yazık ki güneşten yararlanamıyoruz. Güneş enerji potansiyelimiz yüzde 130. Yani adam gibi kullansak 130 üreteceğiz, 100 kullanacağız 30’unu da satacağız. Ama bu akılsız yönetim, bu haramzadeler Türkiye’yi bir uçurumun kenarına getirdiler. Şimdi biz bu ülkeyi uçurumun kenarındaki yıkık dökük bir ülke yapmayacağız. Huzuru hep birlikte getireceğiz bu ülkeye."

"Soğan deposu basarak, stokçular diyerek, marketleri tehdit ederek bu işler çözülmez"

"Soğan deposu basarak, stokçular diyerek, marketleri tehdit ederek bu işler çözülmez. Kökünden başlayacaksın. Sivrisineklerin ağzına ilaç dökerek sivrisinekleri öldüremezsin, bataklığı kurutmalısın. Urla’dan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı olarak ben hazırım, hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda istedikleri saatte ben orada olacağım bunu tartışalım."

"Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz"

"Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz. Televizyonlara bakıyorum. Yandaş gazeteciler çıkmış biri iktidar yanlısı, biri muhalefet yanlısı. Siz gücünüzü nereden alıyorsunuz? Gücü milletten alacaksın. Seçilmişler, siyasiler tartışacak. Bir siyasi partinin hedefi nedir iktidar olmaktır. Partinin de bir numaralı adamı kimdir genel başkanıdır. O zaman genel başkan aday olacak diğer adaylarla da karşılıklı milletin gözü önünde sorunları tartışacak. Onun için diyoruz ki biz, kim gelecekse karşıma buyursun gelsin. İster teker teker, ister hepsi birden."

"Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk işim Esad’ı aramak olacak"

"Türkiye’de milyonlarca sığınmacı var, göçmen, mülteci var. Yasa dışı olanlar var, kaçak olanlar var. Van’dan girmek serbest, Çanakkale’den çıkmak yasak. Ülkeye bak ülkeye, sınırlar kevgire dönmüş. Darbeci diyordu, Sisi’yle barıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’yle 15 Temmuz’u finanse ettiler diyordu, barıştı. Ey Macron diyordu, Fransa’yla barıştı. Rusya askerlerimizi şehit etti. Putin’le barıştı. Trump ekonomini mahvederim diyordu, Amerika’yla barıştı. Herkesle barıştın. Barışma demiyorum tabii ki barış. Esad’la niye barışmıyorsun onu anlamıyorum. Söz veriyorum size Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk işim Esad’ı aramak olacak. Şam’a büyükelçi atacağım. Masaya yatıracağız ve Suriyelileri göndereceğiz bu kadar basit."

"Onlar günde bir miting yapıyorsa biz 10 miting yapacağız"

"Ama bizim Memleket Partisi olarak bir zaafımız var. Eksiğimiz var. Eksiğimiz şu. Biz gönüllülerle yürüyoruz. Bizde hazine parası yok. Seçim döneminde o siyasi partilere hazineden trilyonlarca lira para verilecek bizde para olmayacak. Peki biz bu para işini nasıl çözeceğiz. Onlar günde bir miting yapıyorsa biz 10 miting yapacağız. Onlar günde 1 vilayete gidiyorsa biz 5 vilayete gideceğiz. Televizyon onlarda, hazine parası onlarda, gazeteler onlarda, belediyeler onlarda ama biz de millet birlikte olacağız, sokaklarda buluşacağız. Umutlarınızı yeşertin. Bu ülkede her şey var. Avrupa’nın en genç nüfusu bizde, madenimiz var, ovalarımız var. Yani helva var, un var, şeker var, ateş var. Usta kötü sadece. Ustayı değiştireceğiz çaresi yok."

"Sizi cemaatlerin yurtlarına mahkûm etmeyeceğiz"

"Gençler çok iyi biliyorum siz özgürlük istiyorsunuz. Eleştirmek istiyorsunuz. Kapınıza polis dayansın istemiyorsunuz. Size söz veriyorum mizah yapacaksınız siyasetçilerle. Ben sizin mizah gücünüze, aklınıza güveniyorum. Sizin için girişimci destekleri açacağız, iletişim vergisini kaldıracağız. Sizi cemaatlerin yurtlarına mahkûm etmeyeceğiz. Okulu bitirdin iş bulamadın. İş bulana kadar kredi almaya devam edeceksin. 26 bin lira kredi almış çocuk, krediyi 64 bin lira olarak geri ödüyor. Hani nas vardı. Çiftçinin, öğrencinin borcuna neden faiz uyguluyorsun. Nas var diye bir de yalan söylüyor. Hiç moralinizi bozmayın. Önümüzdeki seçimde hepimiz görevimizi yapacağız. Ben inanıyorum bu sefer Abbas yolcu."