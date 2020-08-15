Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'ye 'Atatürk’e dönüş' yanıtı

CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak" sözlerine "Kendisi desteklediği hükümetin Atatürk’e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk’e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, Bahçeli'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi. İnce'nin Twitter'na yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Devlet Bahçeli “Muharrem İnce CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacaktır” dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk’e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk’e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür."

Bahçeli ne demişti?

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı, "Bin Günde Memleket" hareketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları söylemişti:

"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, "bin günde memleket" parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."

TIKLAYIN - Bahçeli: Atatürk'ün ahı tuttu, Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak