Muharrem İnce'den, "Benim alanım ekonomi" diyen Erdoğan'a: Ekonomiyi batırdı; ya alanı tıp olsaydı?

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'ye gelecek Koronavirüs aşılarıyla ilgili gazetecilere söylediği, “Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım” sözlerine karşılık sosyal medya hesabından “Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?” diye yazdı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin Türkiye'ye gelecek Koronavirüs aşılarıyla ilgili sorusuna, “Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız” cevabını verdi.

Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözlerini eleştirdi. İnce’nin paylaşımı şu şekilde:

“Alanı ekonomiymiş, ekonomiyi batırdı! Ya alanı tıp olsaydı?”