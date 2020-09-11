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Muharrem İnce, Demirtaş ve Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğunu yorumladı: Bütün herkese kapımız açıktır

11 Eylül 2020 16:09

'Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'kahvaltı' diyaloğuyla ilgili, "Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a da açıktır. Sadece 1- 2 saat önceden haber verirlerse mahcup olmayalım, soframız küçük olmasın, bereketli olsun. Bütün herkese kapımız açıktır, soframız da açıktır, gönlümüz de açıktır, yüreğimiz de açıktır" dedi.

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